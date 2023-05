Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les chiffres du PIB du Japon pour le premier trimestre sont le point fort des marchés asiatiques ce mercredi, avec la troisième économie mondiale qui devrait avoir progressé à son rythme le plus rapide depuis trois trimestres grâce à des dépenses importantes dans le secteur des services.

Un sondage Reuters auprès des économistes estime la croissance annualisée du PIB à 0,7 % au cours des trois premiers mois de 2023, en forte hausse par rapport aux 0,1 % d'octobre à décembre et la plus rapide depuis les 4,7 % d'avril à juin 2022.

On pourrait pardonner aux marchés d'aborder cette publication avec une attitude de "verre à moitié vide". Les données économiques du Japon ont récemment été inférieures aux prévisions - l'indice des surprises économiques japonaises de Citi est désormais négatif et au plus bas depuis quatre mois.

Si les indicateurs du Japon ont été décevants, ceux de la Chine, deuxième économie mondiale, ont été alarmants.

Une nouvelle série de données économiques chinoises n'a pas répondu aux attentes mardi, ce qui a eu pour effet d'affaiblir les actifs financiers chinois et de renforcer l'idée que Pékin devra injecter des mesures de relance budgétaire ou politique dans une économie en perte de vitesse. Ou les deux.

La production industrielle et la croissance des ventes au détail en avril ont été inférieures aux prévisions, tandis que l'investissement immobilier a de nouveau chuté, alimentant les inquiétudes quant aux perspectives de l'économie chinoise, dont les moteurs de croissance, tant intérieurs qu'extérieurs, restent sous-exploités.

Le yuan chinois a atteint son niveau le plus bas de l'année, frôlant les 6,98 pour un dollar, et les actions chinoises ont repris leur récente série de pertes, réduisant les gains du Shanghai composite depuis le début de l'année à 6,5 % et les gains de l'indice des blue chips depuis le début de l'année à 2,75 %.

Les prix des logements pour le mois d'avril sont publiés mercredi.

Le géant de la technologie Tencent publie ses résultats pour le premier trimestre mercredi, après les résultats de Baidu pour le premier trimestre, qui ont battu les bénéfices et les revenus mardi. Peut-être qu'un autre point positif sur le front des entreprises percera la morosité économique.

Entre-temps, la bourse de Hong Kong a lancé lundi un nouveau système Connect reliant le centre financier à la Chine continentale, proposant aux investisseurs étrangers un accès aux produits dérivés de taux d'intérêt pour les aider à couvrir leur exposition aux obligations chinoises. Ce système contribuera également à promouvoir le statut mondial de la monnaie yuan.

Cette décision fait suite à une période prolongée au cours de laquelle les investisseurs étrangers se sont débarrassés des obligations chinoises. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février de l'année dernière, la demande de dette chinoise s'est évaporée, jetant un doute supplémentaire sur la capacité du yuan à obtenir le statut de monnaie de réserve.

Mercredi, les marchés asiatiques ne bénéficieront pas du soutien de Wall street, les trois principaux indices ayant clôturé dans le rouge mardi. Le Dow et le Russell 2000 sont également en baisse pour l'année.

Les négociations sur le plafond de la dette américaine pèsent lourd sur les marchés. Elles se sont heurtées à un nouveau mur mardi, même si des signes indiquent que des progrès ont été réalisés et qu'un défaut de paiement peut être évité.

Le président américain Joe Biden retournera à Washington dimanche, immédiatement après le sommet du G7, pour se concentrer sur les négociations relatives au plafond de la dette, sans se rendre en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- PIB du Japon (T1)

- Prix des logements en Chine (avril)

- Croissance des salaires en Australie (T1)