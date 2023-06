Vidya Ranganathan fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le sourire prolongé du dollar américain met la Chine et le Japon mal à l'aise. La Chine, qui ne s'encombre pas de pactes mondiaux et d'engagements sur les taux du marché, a réagi rapidement cette semaine. Les banques d'État ont vendu des dollars pour ralentir la chute du yuan, et le point médian des échanges quotidiens a également été ajusté.

Le ministère japonais des finances est le prochain à sortir du rang, et Masato Kanda, diplomate en chef pour le yen, "n'exclut aucune option" pour remédier à une baisse rapide et unilatérale du yen.

Les deux pays n'ont pas fait grand-chose depuis la mi-mai, lorsque le dollar s'est envolé, gagnant 8 à 10 % par rapport à leurs monnaies, et ce pour de nombreuses raisons : les rendements, l'économie chinoise qui bat de l'aile et la santé des banques.

Mais il est temps de s'inquiéter lorsque le yuan se rapproche des niveaux de 7,3 pour 1 dollar atteints pour la dernière fois en novembre et, avant cela, en 2008. De même, lorsqu'il se situe autour des niveaux 145-150, le yen fait pencher la balance coûts-bénéfices pour le Japon également. Depuis le début de l'année, le yen japonais s'est affaibli par rapport au dollar beaucoup plus que ses homologues régionaux.

Le yuan a perdu plus de 4 % par rapport au dollar depuis le début de l'année. Selon les analystes, un facteur qui pourrait inquiéter les autorités chinoises est que la valeur du yuan par rapport à ses principaux partenaires commerciaux a chuté de 2,16 % cette année, selon les calculs de Reuters basés sur les données officielles.

En attendant de savoir quand le Japon interviendra, il est bon de se rappeler que le Japon fait toujours les choses en grand. Pensez à septembre et octobre 2022, lorsqu'il a dépensé plus de 60 milliards de dollars alors que le yen tombait à son plus bas niveau depuis 32 ans. Ceux qui ont des positions courtes sur le yen et qui espèrent réaliser une opération parfaite n'ont qu'à regarder le graphique du yen et son rebond de 14 yens en trois semaines pour avoir une idée.

Les principaux développements qui pourraient influencer les marchés mardi : Prix des logements en Grande-Bretagne, début de la conférence de la BCE à Sintra.