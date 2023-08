Le promoteur immobilier China Evergrande Group a déclaré vendredi qu'il avait respecté de manière adéquate les consignes de reprise émises par la Bourse de Hong Kong et qu'il avait déposé une demande de reprise de la cotation de ses actions le 28 août.

Evergrande, qui était autrefois le promoteur immobilier le plus vendu de Chine, est devenu le symbole d'une crise de la dette sans précédent dans le secteur immobilier du pays, qui représente environ un quart de l'économie, après avoir été confronté à une pénurie de liquidités au milieu de l'année 2021.

La négociation des actions de la société a été suspendue le 21 mars de l'année dernière, car elle n'a pas réussi à se remettre sur pied dans le contexte de la crise de la dette.

L'auditeur externe de la société, Prism Hong Kong and Shanghai Ltd, a examiné le rapport d'enquête indépendant et a conclu qu'il n'y avait pas de transactions hors bilan, d'actifs et de passifs significatifs, ou de dépôts gagés autres que ceux divulgués par la société, a déclaré Evergrande dans un document d'archives.

L'entreprise a déclaré avoir publié toutes les

résultats financiers en suspens

exigés par les règles d'admission à la cote et a estimé que la

questions soulevées

par son ancien auditeur PricewaterhouseCoopers, dans sa lettre de démission, ont été résolues de manière satisfaisante.

Récemment, le promoteur a demandé

protection

en vertu du chapitre 15 du code des faillites américain, qui protège les entreprises non américaines en cours de restructuration contre les créanciers qui espèrent les poursuivre ou bloquer leurs actifs aux États-Unis.

Le même jour, l'unité de la société, China Evergrande New Energy Vehicle, a affiché une perte attribuable aux activités poursuivies de 5,80 milliards de yuans (795,84 millions de dollars), contre une perte de 3,87 milliards de yuans il y a un an.

L'entreprise rencontrera ses créanciers dans le courant du mois pour

discuter

une restructuration de la dette offshore qui porte sur un total de 31,7 milliards de dollars, comprenant des obligations, des garanties et des obligations de rachat. (1 $ = 7,2879 yuans chinois renminbi) (Reportage de Roushni Nair à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)