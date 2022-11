Chine : les bénéfices industriels de janvier à octobre chutent de 3,0% en glissement annuel

Le bureau n'a pas communiqué de chiffres isolés pour le mois d'octobre.

Alors que les nouveaux cas de COVID-19 en Chine atteignent des sommets et que de plus en plus de villes imposent des mesures anti-virus strictes, la consommation ralentit fortement dans la deuxième plus grande économie du monde, tandis que les exportations succombent à une demande mondiale plus froide.

Certains analystes pensent désormais que le PIB pourrait se contracter au cours du trimestre actuel par rapport au troisième trimestre.

Les données sur les bénéfices industriels couvrent les grandes entreprises dont les revenus annuels sont supérieurs à 20 millions de yuans (2,8 millions de dollars) pour leurs activités principales.

(1 $ = 7,1480 yuan renminbi chinois)