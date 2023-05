Le yuan chinois est confronté à d'importants obstacles à long terme pour devenir une monnaie de réserve mondiale de grande importance, mais le plus grand défi à court terme est le fait que personne ne veut acheter d'obligations chinoises.

Les investisseurs étrangers se sont débarrassés des obligations chinoises depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février de l'année dernière, craignant que les liens entre Pékin et Moscou n'exposent les détenteurs d'actifs chinois à l'étranger à des sanctions internationales.

Le revirement a été soudain - les non-résidents avaient injecté de l'argent dans les titres de créance chinois presque tous les mois au cours de la décennie précédente - et jusqu'à présent, il a été décroché.

Les chiffres compilés jusqu'en mars de cette année par la société de recherche de données macroéconomiques Exante Data montrent que les étrangers ont été de gros vendeurs d'obligations chinoises tous les mois sauf un depuis que la Russie a envahi l'Ukraine.

"Il est très difficile de créer une monnaie de réserve sans actifs de réserve attrayants. La Chine a un problème. Elle veut que les étrangers achètent des obligations, mais ils en vendent depuis le début de 2022", explique Jens Nordvig, fondateur et PDG d'Exante Data.

"Le secteur privé et le secteur officiel réduisent l'exposition au yuan dans leurs portefeuilles de titres à revenu fixe", ajoute M. Nordvig.

Les chiffres d'Exante Data montrent que les investisseurs étrangers ont acheté pour 558 milliards de dollars d'obligations chinoises entre 2010 et 2021. Entre février de l'année dernière et mars de cette année, ils ont vendu 115 milliards de dollars.

LA DÉDOLLARISATION ?

Le débat sur la "dédollarisation" au niveau mondial a récemment trouvé un nouveau souffle.

La part nominale du dollar dans les réserves mondiales est de 58,35 %, selon les données du Fonds monétaire international sur la composition par devise des réserves officielles de change, ou "Cofer", soit le niveau le plus bas depuis le lancement de l'euro en 1999.

Plusieurs pays, dont le Brésil et d'autres grandes économies émergentes d'Asie et du Moyen-Orient, ont demandé que les échanges de pétrole, de matières premières et d'autres biens mondiaux soient facturés dans des monnaies autres que le dollar.

Certes, la part du renminbi dans les réserves de change mondiales a plus que doublé au cours des sept dernières années pour atteindre 2,69 %, selon les données Cofer du FMI.

Elle a augmenté beaucoup plus rapidement que le yen, la livre sterling et des monnaies comme le dollar australien, le dollar canadien et le franc suisse, qui sont regroupés dans la catégorie "autres" dans les données Cofer. Mais à partir d'une base beaucoup plus faible.

Le montant nominal des réserves mondiales détenues en renminbi était de 298 milliards de dollars à la fin de l'année dernière, en baisse par rapport au pic de 337 milliards de dollars atteint 12 mois plus tôt.

Mais dans un ensemble de 12 000 milliards de dollars de réserves mondiales, dont près de 80 % sont libellés en dollars et en euros, il s'agit là de chiffres très faibles. Il reste encore beaucoup à faire pour que le yuan atteigne les niveaux de la livre sterling et du yen, soit respectivement 4,95 % et 5,50 %.

STATUT DE RÉSERVE

Toute monnaie qui vise à obtenir le statut de réserve internationale doit répondre à plusieurs critères et remplir plusieurs rôles.

Elle doit être largement acceptée comme unité de réserve pour les banques centrales, comme unité comptable pour le commerce international et comme monnaie de transaction pour les échanges d'actifs financiers mondiaux tels que les actions et les obligations.

Au cours des deux dernières décennies, Pékin a progressivement permis à un plus grand nombre d'institutions et de banques centrales d'entrer sur le marché des obligations libellées en yuan en assouplissant les règles relatives aux quotas, aux périodes de blocage et aux exigences en matière d'enregistrement.

Mais comme le note Jonathan Fortun, économiste à l'IIF, il s'agit d'un processus lent et inégal, qui sera rendu encore plus lent et plus inégal par les ventes massives d'obligations chinoises qui ont eu lieu récemment.

"Tout épisode d'importantes sorties de capitaux concentrées en un seul endroit, comme cela a été le cas pour la Chine pendant la majeure partie de l'année dernière, serait préjudiciable à l'obtention du statut de réserve pour une monnaie", a déclaré M. Fortun.

Les données de l'IIF sur les flux de capitaux font état d'entrées nettes minimes en Chine au cours des derniers mois, mais dressent un tableau globalement similaire : la demande de dette chinoise s'est évaporée.

La réticence à détenir des obligations chinoises s'inscrit dans un contexte de pression croissante de Washington sur ses alliés du Groupe des Sept pour qu'ils imposent des restrictions sur certains investissements en Chine ayant des répercussions sur la sécurité nationale. La question n'a pas été incluse dans le communiqué final du G7, ce qui laisse penser que les autres membres du G7 sont moins enthousiastes.

Mais Washington continuera probablement à faire pression sur ses alliés pour qu'ils prennent position contre ce qu'il considère comme l'utilisation par Pékin de la "coercition économique" à l'encontre d'autres pays.

Pékin, à son tour, pourrait considérer cela comme la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire un appel aux entreprises, aux institutions et aux investisseurs de certaines des nations les plus riches du monde à se tenir à l'écart de la Chine et à allouer leurs capitaux ailleurs.

C'est en tout cas ce que font déjà les investisseurs obligataires.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).