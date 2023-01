Comment la Chine cherche à relancer son taux de natalité en baisse

Politique de l'enfant unique

La Chine a mis en œuvre une politique de l'enfant unique de 1980 à 2015 en réponse aux préoccupations du gouvernement concernant les conséquences sociales et économiques d'une croissance démographique rapide et continue. Cette politique, qui limitait les familles à un seul enfant, était strictement appliquée. Les contrevenants se voyaient infliger des amendes et les mères étaient souvent contraintes d'avorter. Elle a entraîné de nombreux avortements sélectifs en raison de la préférence historique et culturelle des familles pour les garçons.

La Chine estime que cette politique a permis d'éviter 400 millions de naissances.

Mais depuis 2016, tous les couples mariés ont été autorisés à avoir un second enfant. La ville de Pékin a même annoncé en 2021 qu'elle permettait aux couples d'avoir trois enfants.

Evolution de la population chinoise depuis 1960 (Source Banque Mondiale)

Incitations

En plus de la politique de l'enfant unique, les coûts élevés de l'éducation et les options limitées en matière de garde d'enfants ont dissuadé de nombreux Chinois d'avoir plus d'un enfant, voire d'en avoir un tout court. Pour encourager davantage de naissances, les gouvernements locaux ont, depuis 2021, déployé des incitations, notamment des déductions fiscales, un congé de maternité plus long et des subventions au logement.

Cette année-là, Pékin a également interdit aux entreprises d'enseignement privé de faire des bénéfices en enseignant les matières principales et en proposant des cours le week-end ou pendant les vacances. L'industrie a longtemps pratiqué des prix exorbitants.

D'autres mesures ont été prises :