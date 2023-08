Le principal promoteur immobilier chinois Country Garden a déclaré mardi qu'il n'avait pas payé deux coupons d'obligations en dollars dus le 6 août, d'une valeur totale de 22,5 millions de dollars.

Les obligations en question sont des notes dues en février 2026 < KY221096002=> et en août 2030, toutes deux avec des périodes de grâce de 30 jours, ont déclaré les investisseurs, citant le prospectus.

Country Garden a déclaré que ses liquidités utilisables n'ont cessé de diminuer, montrant un "stress de liquidité périodique" dû à la détérioration de l'environnement de vente et de refinancement, et à l'impact de diverses réglementations sur les fonds.

L'entreprise a ajouté qu'elle améliorait ses dispositions en matière de capital afin de garantir les droits légaux des créanciers.

Le constructeur de maisons a averti la semaine dernière qu'il afficherait une perte nette non auditée pour les six mois se terminant le 30 juin, contre un bénéfice net de 1 910 millions de yuans (267,31 millions de dollars) un an plus tôt.

Le secteur immobilier chinois a connu ces dernières années une série de défauts de paiement de la part de promoteurs à court d'argent, le China Evergrande Group, le promoteur immobilier le plus endetté au monde, étant au cœur de la crise.