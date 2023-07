La vente des brevets de zGlues, une startup en difficulté de la Silicon Valley, en 2021, n'a rien de remarquable, à un détail près : La technologie qu'elle détenait, conçue pour réduire le temps et le coût de fabrication des puces, s'est retrouvée 13 mois plus tard dans le portefeuille de brevets de Chipuller, une startup de Shenzhen, le centre technologique du sud de la Chine.

Chipuller a acheté ce que l'on appelle la technologie chiplet, un moyen rentable d'emballer des groupes de petits semi-conducteurs pour former un cerveau puissant capable d'alimenter tout ce qui va des centres de données aux gadgets à la maison.

Selon une analyse de Reuters portant sur des centaines de brevets aux États-Unis et en Chine et sur des dizaines de documents d'achat du gouvernement chinois, de documents de recherche et de subventions, de documents de politique générale du gouvernement local et central et d'entretiens avec des dirigeants chinois du secteur des puces électroniques, ce transfert de technologie, qui n'avait pas été signalé auparavant, coïncide avec un mouvement en faveur de la technologie des chiplets en Chine qui a débuté il y a environ deux ans.

Selon les experts de l'industrie, la technologie des puces est devenue encore plus importante pour la Chine depuis que les États-Unis lui ont interdit l'accès aux machines et matériaux avancés nécessaires à la fabrication des puces les plus pointues d'aujourd'hui, et elle sous-tend désormais largement les plans du pays visant à l'autosuffisance en matière de fabrication de semi-conducteurs.

"La concurrence entre les États-Unis et la Chine se situe sur la même ligne de départ", a déclaré Yang Meng, président de Chipuller, lors d'une interview accordée à Reuters. "Dans d'autres domaines (technologies des puces), l'écart entre la Chine et les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan est considérable.

À peine mentionnées avant 2021, les autorités chinoises ont mis l'accent sur les chiplets plus fréquemment ces dernières années, selon une étude de Reuters. Au moins 20 documents politiques émanant de gouvernements locaux ou centraux y font référence dans le cadre d'une stratégie plus large visant à accroître les capacités de la Chine en matière de technologies clés et de pointe.

"Les chiplets ont une signification très particulière pour la Chine, étant donné les restrictions imposées aux équipements de fabrication de plaquettes", a déclaré Charles Shi, analyste des puces pour la société de courtage Needham. "Elle peut encore développer l'empilage 3D ou d'autres technologies de chiplets pour contourner ces restrictions. C'est la grande stratégie, et je pense qu'elle pourrait même fonctionner".

Pékin exploite rapidement la technologie des chiplets dans des applications aussi diverses que l'intelligence artificielle ou les voitures autonomes, avec des entités allant du géant de la technologie Huawei Technologies aux institutions militaires qui explorent son utilisation.

D'autres investissements majeurs dans ce domaine sont en cours, selon un examen des annonces faites par les entreprises.

L'AVANTAGE DU CHIPLET EN CHINE

Les chiplets, ou petites puces, peuvent avoir la taille d'un grain de sable ou être plus grandes que l'ongle d'un pouce et sont rassemblées dans le cadre d'un processus appelé "emballage avancé".

Il s'agit d'une technologie que l'industrie mondiale des puces a de plus en plus adoptée ces dernières années, alors que les coûts de fabrication des puces montent en flèche dans la course à la fabrication de transistors si petits qu'ils se mesurent désormais en nombre d'atomes.

Le fait de lier étroitement les puces entre elles peut permettre de créer des systèmes plus puissants sans réduire la taille des transistors, car les multiples puces peuvent fonctionner comme un seul cerveau.

Les gammes d'ordinateurs haut de gamme d'Apple utilisent la technologie des chiplets, tout comme les puces plus puissantes d'Intel et d'AMD.

Selon Dongguan Securities, la Chine représente environ un quart du marché mondial de l'emballage et de l'essai des puces.

Si certains affirment que cela donne à la Chine un avantage pour exploiter la technologie du chiplet, le président de Chipuller, M. Yang, a mis en garde contre le fait que la proportion de l'industrie chinoise de l'emballage qui pourrait être considérée comme avancée n'était "pas très importante".

Dans de bonnes conditions, les chiplets personnalisés en fonction des besoins du client peuvent être réalisés rapidement, en "trois ou quatre mois, c'est l'avantage unique que détient la Chine", selon M. Yang.

M. Shi de Needham a déclaré que selon les données d'importation publiées par l'agence chinoise des douanes, les achats chinois d'équipements d'emballage de puces ont grimpé à 3,3 milliards de dollars en 2021 par rapport à leur précédent sommet de 1,7 milliard de dollars en 2018, bien qu'ils aient chuté à 2,3 milliards de dollars l'année dernière en raison du ralentissement du marché des puces.

Depuis le début de l'année 2021, des chercheurs de l'Armée populaire de libération chinoise et des universités qu'elle dirige ont commencé à publier des articles de recherche sur les chiplets, et les laboratoires d'État et affiliés à l'APL cherchent à utiliser des puces fabriquées à l'aide de la technologie nationale des chiplets, selon six appels d'offres publiés au cours des trois dernières années.

Des documents publics du gouvernement font également état de subventions d'une valeur de plusieurs millions de dollars accordées à des chercheurs spécialisés dans la technologie des chiplets, tandis que des dizaines de petites entreprises ont vu le jour dans toute la Chine ces dernières années pour répondre à la demande nationale de solutions d'emballage avancées telles que les chiplets.

CHIPLETS SUR LA TABLE

Dans le contexte de l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine, la société chinoise Chipuller a acquis 28 brevets appartenant à zGlue ou inventés par des personnes dont les noms figurent sur les brevets de zGlue, selon une analyse de la base de données Acclaim IP de la société Anaqua, spécialisée dans les technologies de gestion de la propriété intellectuelle.

L'acquisition s'est faite par un transfert en deux étapes, d'abord par l'intermédiaire de la société North Sea Investment Co Ltd, enregistrée dans les îles Vierges britanniques, selon des documents vus par Reuters et confirmés par M. Yang.

Le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), un puissant comité dirigé par le Trésor qui examine les transactions en fonction des menaces potentielles pour la sécurité des États-Unis, n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters sur la question de savoir si de telles ventes nécessiteraient son approbation.

Laura Black (Akin's Trade Group), Melissa Mannino (BakerHostetler) et Perry Bechky (Berliner Corcoran & Rowe), avocats du CFIUS, affirment que la vente de brevets à elle seule ne confère pas nécessairement au CFIUS l'autorité sur l'opération, car tout dépend de la question de savoir si les actifs achetés constituent une entreprise américaine.

Le représentant Mike Gallagher, un législateur influent dont le comité restreint sur la Chine a fait pression sur l'administration Biden pour qu'elle adopte des positions plus strictes à l'égard de la Chine, a déclaré à Reuters que le cas de zGlue mettait en évidence le "besoin urgent de réformer le CFIUS".

Les entités (de la République populaire de Chine) ne devraient pas pouvoir agir en toute impunité pour profiter des entreprises américaines en difficulté et transférer leur propriété intellectuelle en Chine", a-t-il déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

M. Yang, de Chipuller, a déclaré que l'avocat de zGlue avait communiqué avec le CFIUS et le ministère du commerce pour s'assurer que la vente à North Sea ne tomberait pas sous le coup des contrôles à l'exportation.

Selon un porte-parole de Chipuller, ces discussions n'ont pas fait mention de Chipuller ni de la possibilité qu'une entité chinoise se retrouve en possession des brevets.

"Tout s'est déroulé de manière très transparente et conformément à la législation (américaine)", a déclaré M. Yang.

Yang a déclaré qu'il se considérait comme l'un des fondateurs de zGlue, car il est devenu investisseur dans la société en 2015, peu après sa création, et en est devenu plus tard administrateur et président.

Le CFIUS a visité les bureaux de zGlue en 2018 pour mener une enquête parce que le plus grand investisseur non américain de la société, Yang, était originaire de Chine, a déclaré le président.

"Nous avons donc passé beaucoup de temps à communiquer avec le CFIUS", a déclaré Yang, ajoutant que Chipuller ne fournit actuellement aucune entité militaire chinoise ou sanctionnée par les États-Unis.

Chipuller n'est pas la seule entreprise à posséder la technologie des chiplets.

Huawei, le géant chinois de la technologie et de la conception de puces, qui a été placé sur la liste des entreprises les plus restrictives des États-Unis, a activement déposé des brevets sur les chiplets.

Huawei a publié plus de 900 demandes de brevets liés aux chiplets et des subventions l'année dernière en Chine, contre 30 en 2017, selon le directeur des solutions analytiques d'Anaquas, Shayne Phillips.

Huawei s'est refusé à tout commentaire.

Reuters a identifié plus d'une douzaine d'annonces au cours des deux dernières années pour de nouvelles usines ou des expansions d'usines existantes de la part d'entreprises utilisant la technologie du chiplet dans la fabrication à travers le secteur technologique chinois, ce qui représente un investissement total de plus de 40 milliards de yuans.

Il s'agit notamment des géants nationaux TongFu Microelectronics et JCET Group, ainsi que de start-ups à croissance rapide telles que Beijing ESWIN Technology Group, qui a dépensé 5,5 milliards de yuans pour une usine destinée à sa filiale axée sur les chiplets et qui a commencé à fonctionner en avril.

Un article publié en mai par un média géré par le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) a exhorté les grandes entreprises technologiques chinoises à faire appel à des sociétés de conditionnement nationales telles que TongFu pour contribuer à l'autosuffisance de la Chine en matière de puissance informatique.

Utilisez la technologie Chiplet pour briser le siège des États-Unis sur les puces à processus avancés de mon pays", peut-on lire dans ce document.

Le MIIT n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le président de Chipuller, M. Yang, présente les choses de la manière suivante : "La technologie Chiplet est la force motrice essentielle du développement de l'industrie nationale des semi-conducteurs, a-t-il déclaré sur le canal WeChat officiel de l'entreprise. C'est notre mission et notre devoir de la ramener en Chine."

(1 $ = 7,2205 yuans chinois renminbi) (Reportage de Jane Lanhee Lee et Eduardo Baptista ; Reportage complémentaire d'Echo Wang et Stephen Nellis ; Rédaction de Kenneth Li, Brenda Goh et Lincoln Feast).