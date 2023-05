Hua Hong Semiconductor Ltd, la deuxième fonderie de puces de Chine, a déclaré avoir reçu l'approbation de la Bourse de Shanghai pour un projet de vente publique d'actions d'une valeur de 2,6 milliards de dollars, ce qui constituerait la plus grande cotation de l'année en Chine continentale jusqu'à présent.

Ce projet, qui doit encore recevoir le feu vert de l'autorité de surveillance des marchés financiers, s'inscrit dans le cadre d'une ruée vers les capitaux de la part des fabricants chinois de puces, Pékin cherchant à devenir autonome dans la guerre technologique qui s'intensifie avec Washington.

En novembre, Hua Hong a demandé une double cotation sur le marché STAR de Shanghai, axé sur la technologie, dans le but de lever 18 milliards de yuans (2,60 milliards de dollars) pour moderniser et étendre sa production.

Le fabricant de puces basé à Shanghai a déclaré mercredi en fin de journée que sa demande avait été approuvée par le comité de cotation de la bourse, ce qui a entraîné une hausse de 10,7 % de ses actions cotées à Hong Kong jeudi.

Une vente d'actions nécessite encore un enregistrement auprès de la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC), a-t-il ajouté.

L'introduction en bourse de Hua Hong serait la plus importante de Chine cette année, éclipsant l'offre publique initiale (IPO) de 1,67 milliard de dollars d'un autre fabricant de puces, Nexchip Semiconductor Corp, selon les données de Refinitiv.

La levée de fonds devrait "décrocher un nouveau cycle d'expansion des capacités" de Hua Hong, a déclaré Guosen Securities dans un rapport.

Hua Hong, qui a vu ses revenus bondir de 52 % en 2022 pour atteindre le chiffre record de 2,5 milliards de dollars, a déclaré qu'il augmenterait la capacité de sa ligne de production de 12 pouces à Wuxi cette année et qu'il commencerait à construire de nouvelles lignes.

Plus d'une douzaine de fabricants chinois de puces, dont Lontium Semiconductor Corp et Skyverse Technology Co , ont vendu des actions en bourse sur le continent cette année, le gouvernement orientant les capitaux vers un secteur crucial dans sa concurrence avec les États-Unis.

Washington a introduit de vastes restrictions à l'exportation afin de limiter l'accès de la Chine aux technologies et outils avancés de fabrication de puces.

Hua Hong et le champion chinois Semiconductor Manufacturing International Corp ont ainsi eu plus de mal à rattraper leurs rivaux étrangers, tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Les investisseurs chinois ont injecté de l'argent dans les actions des fabricants de puces. L'indice qui suit le secteur national a bondi de 17 % depuis le 1er janvier, dépassant de loin l'indice de référence CSI300, qui a gagné moins de 3 %. (1 $ = 6,9121 yuans chinois renminbi) (Reportage de Samuel Shen et Josh Horwitz ; Rédaction de Jamie Freed)