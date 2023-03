Huawei enregistre une baisse de son bénéfice annuel mais parvient à augmenter son chiffre d'affaires

Mais les revenus ont augmenté de 0,9 %, conformément aux prévisions de l'entreprise, ce qui suggère que Huawei a atteint un certain niveau de stabilité après que les séries successives de contrôles à l'exportation des États-Unis ont mis à mal son activité de smartphones autrefois puissante.

Huawei a enregistré un bénéfice net de 35,6 milliards de yuans (5,2 milliards de dollars), soit une baisse d'environ deux tiers par rapport à 2021, lorsque le bénéfice avait été favorisé par la vente de son activité de smartphones de milieu de gamme Honor. La baisse était cependant encore sévère même par rapport à 2020 - une baisse de 44%.

"En 2022, un environnement externe difficile et des facteurs non liés au marché ont continué à peser sur les activités de Huawei", a déclaré Eric Xu, président tournant de Huawei, dans un communiqué.

"En 2023 et dans les années à venir, la survie et le développement durables resteront une priorité stratégique pour Huawei. Les fleurs de prunier ont tendance à devenir plus douces après un hiver rigoureux. Aujourd'hui, Huawei est comme une fleur de prunier", a-t-il déclaré.

Huawei, l'un des principaux fournisseurs d'équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications 5G, fait l'objet depuis 2019 de contrôles américains à l'exportation qui limitent son approvisionnement en puces et en outils de conception de puces auprès d'entreprises américaines.

Washington a déclaré que Huawei représente un risque pour la sécurité nationale - une accusation que l'entreprise nie. Les tensions avec les États-Unis ont également vu Meng Wanzhou, directrice financière et fille du fondateur de l'entreprise, détenue pendant trois ans au Canada en raison de ses efforts présumés pour dissimuler les tentatives des entreprises liées à Huawei de vendre des équipements à l'Iran, en violation des sanctions américaines. Les accusations portées contre Meng ont été abandonnées par la suite.

Les recettes pour 2022 se sont élevées à 642,3 milliards de yuans. Bien que cela représente une légère croissance par rapport à 2021, cela reste bien inférieur au record de 891,3 milliards de yuans enregistré en 2019, lorsque l'entreprise était le premier vendeur de smartphones Android au monde.

Par segment, les revenus de la division entreprise de la société, qui comprend les projets industriels interentreprises, ont grimpé de 30 %. Le chiffre d'affaires de la division télécommunications a augmenté de 0,9 %, tandis que les ventes de la division électronique grand public ont chuté de 11,9 %.

Les dépenses en R&D ont augmenté de 13,2 % pour atteindre 161,5 milliards de yuans, soit l'équivalent d'un quart du chiffre d'affaires de l'entreprise, a déclaré M. Meng.

Le ratio actif-passif de Huawei était de 58,9 % et le solde net de trésorerie de 176,3 milliards de yuans.

"Notre situation financière reste solide, avec une forte résilience et une grande flexibilité", a déclaré Mme Meng, qui deviendra présidente du conseil d'administration de la société le 1er avril. Huawei change de président tous les six mois.

(1 $ = 6,8646 yuans chinois)