La crise de la dette de Country Garden, le plus grand promoteur immobilier de Chine avant cette année et autrefois considéré comme une entreprise financièrement saine, a déclenché de nouvelles craintes de contagion, deux ans seulement après le défaut de paiement du groupe China Evergrande.

QUE POURRAIT-IL SE PASSER ENSUITE ?

Depuis que la crise de la dette du secteur a éclaté à la mi-2021, des entreprises représentant 40 % des ventes de logements en Chine ont fait défaut, la plupart d'entre elles étant des promoteurs immobiliers privés.

Il en résulte de nombreuses maisons inachevées, des fournisseurs impayés et des créanciers qui ne sont pas seulement des institutions financières, mais aussi des gens ordinaires qui ont acheté des produits de gestion de patrimoine liés à des financements fiduciaires.

De nombreuses obligations offshore se négocient aujourd'hui à des prix inférieurs à deux chiffres, voire à un chiffre, et la valeur de leurs actions a chuté de 90 %. Il reste très peu de liquidités sur les marchés des actions et de la dette, car les investisseurs et les créanciers évitent le secteur.

Les ventes de logements étant déjà très faibles, la crise de la dette pourrait retarder la perspective d'une reprise du marché immobilier et de l'économie chinoise dans son ensemble, dont l'immobilier est un pilier essentiel.

S&P Global Rating a déclaré mercredi qu'elle pourrait ajuster ses prévisions pour les ventes de biens immobiliers en les faisant passer d'une reprise en forme de "L" à un "escalier descendant", si Country Garden se trouvait officiellement en situation de défaut de paiement.

Les acheteurs de logements pourraient devenir encore plus méfiants à l'égard des marques de promoteurs privés, et les prix des logements dans de nombreuses régions pourraient être soumis à une pression accrue si Country Garden avait recours à des ventes forcées pour obtenir des liquidités.

Les autorités locales pourraient resserrer davantage les comptes séquestres où sont conservés les fonds destinés à la prévente afin de garantir l'achèvement et la livraison des logements - une priorité absolue fixée par Pékin.

Ces mesures auraient pour effet de peser davantage sur le secteur et d'entraîner de nouvelles défaillances, même parmi les promoteurs soutenus par l'État.

EN QUOI CETTE FOIS-CI EST-ELLE DIFFÉRENTE ?

La rapide dégringolade de Country Garden dans les difficultés financières n'a pas autant choqué le marché que celle d'Evergrande, car la plupart des promoteurs privés étaient déjà en défaut de paiement. Cependant, elle est survenue alors que le marché immobilier et l'économie étaient en bien plus mauvaise posture.

Alors que le passif total de Country Garden, qui s'élève à 1 400 milliards de yuans (191,7 milliards de dollars), ne représente que 59 % de celui d'Evergrande, le promoteur le plus endetté au monde, il compte 3 121 projets répartis dans toutes les provinces chinoises, contre environ 800 pour Evergrande.

Evergrande était déjà insolvable au moment de la défaillance, mais Country Garden a encore plus d'actifs que de passifs. Les analystes préviennent que Country Garden pourrait devenir insolvable s'il devait déprécier d'importants stocks et se retrouver avec des capitaux propres négatifs si la valeur de ses actifs diminuait au fil du temps.

EXISTE-T-IL UN RISQUE SYSTÉMIQUE ?

Cette semaine, l'annonce de paiements non effectués sur des produits d'investissement par la principale société fiduciaire, Zhongrong International Trust Co, a mis en lumière l'exposition démesurée du secteur bancaire parallèle chinois, qui pèse 3 000 milliards de dollars, au secteur de l'immobilier.

Selon Moody's, l'augmentation des défauts de paiement des promoteurs immobiliers a déjà fait passer les ratios de prêts non productifs des banques chinoises de 1,9 % en 2020 à 4,4 % à la fin de l'année dernière.

Toutefois, les experts du marché ne pensent généralement pas que la Chine soit au bord d'un "moment Lehman", où la faillite d'une entreprise se transformerait en un effondrement financier plus large, car l'exposition des institutions financières au secteur immobilier a diminué au cours des dernières années.

Le secteur immobilier chinois représente plus de la moitié des ventes de logements neufs et de la construction de logements dans le monde. Il s'agit de la plus grande classe d'actifs au monde, avec une valeur de marché estimée à environ 62 000 milliards de dollars.

La prochaine chose à surveiller est la manière dont les gouvernements régionaux, dont beaucoup dépendent des revenus de l'immobilier, gèrent leur dette. Le Fonds monétaire international estime que les véhicules de financement des gouvernements locaux (LGFV) détiennent une dette totale de 66 000 milliards de yuans.

LE GOUVERNEMENT CENTRAL INTERVIENDRA-T-IL ?

Le Politburo chinois, organe décisionnel suprême du parti communiste au pouvoir, a alimenté les spéculations sur l'imminence de nouvelles mesures de relance en omettant la phrase souvent répétée selon laquelle "les maisons sont faites pour y vivre et non pour spéculer" dans une déclaration faite fin juillet, dans laquelle il s'engageait à ajuster les politiques immobilières en temps opportun.

Toutefois, aucune mesure de relance audacieuse n'a été annoncée jusqu'à présent, et les experts du secteur sont divisés sur la question de savoir si elle se concrétisera.

De nombreux analystes espèrent que Pékin, qui s'est jusqu'à présent abstenu de tout sauvetage financé par l'État, prendra des mesures drastiques dans les semaines à venir pour enrayer la spirale descendante.

Certains analystes s'interrogent toutefois sur les outils que Pékin peut utiliser tout en maintenant un équilibre entre le soutien au marché immobilier et la maîtrise de l'endettement. (1 $ = 7,3040 yuans chinois renminbi) (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Stephen Coates)