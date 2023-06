Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, vous présente la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La Banque populaire de Chine occupera le devant de la scène mardi avec une baisse quasi-certaine des taux d'intérêt, selon les attentes des investisseurs, qui tentent également de lire les feuilles de thé politiques de la visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken à Pékin.

Le volume des transactions dans la région devrait augmenter après la fermeture des marchés américains lundi pour la fête du 19 juin, et les données sur le commerce malaisien, la production industrielle japonaise et l'inflation à Hong Kong pourraient toutes influencer les prix des actifs dans ces pays.

Cependant, tous les regards sont tournés vers Pékin.

Les 32 observateurs du marché interrogés par Reuters ont déclaré que la PBOC réduirait ses principaux critères de prêt pour la première fois en 10 mois, alors que les autorités s'efforcent de soutenir une reprise qui ralentit dans la deuxième économie mondiale et d'écarter la menace de la déflation.

La semaine dernière, la PBOC a abaissé ses taux d'intérêt à court et à moyen terme, ouvrant ainsi la voie à une baisse des coûts d'emprunt de référence. La plupart des participants au sondage s'attendent à ce que le taux préférentiel à un an soit réduit de 10 points de base à 3,55 %, et la moitié d'entre eux ont déclaré qu'ils prévoyaient une réduction plus importante d'au moins 15 points de base pour le taux préférentiel à cinq ans.

La faiblesse des données économiques récentes suggère que l'assouplissement de la politique prévu mardi sera agressif et sera suivi d'un nouvel assouplissement dans les mois à venir.

Plusieurs grandes banques ont réduit leurs prévisions de croissance du PIB de la Chine pour 2023 à une fourchette de 5,1 % à 5,7 %, contre une fourchette précédente de 5,5 % à 6,3 %.

Les actions chinoises ont enregistré lundi leur plus forte baisse en deux semaines, mais la faiblesse ne s'est pas limitée à la Chine. L'indice MSCI World a perdu son plus haut niveau de 14 mois atteint la semaine dernière, le Nikkei japonais a perdu 1 %, et les valeurs technologiques de Hong Kong ainsi que l'indice MSCI Asia ex-Japan ont tous deux enregistré leur plus forte baisse en trois semaines.

Telle est la toile de fond économique et commerciale de la visite du secrétaire d'État américain Blinken à Pékin, qui s'est achevée lundi avec toutes les courtoisies et protocoles diplomatiques que l'on peut attendre, mais sans percée majeure à laquelle les investisseurs pourraient s'accrocher.

Les deux pays ont convenu de stabiliser leur rivalité afin d'éviter qu'elle ne dégénère en conflit, ont salué les "progrès" réalisés et ont souligné l'importance d'une relation plus stable. Ils ont toutefois semblé camper sur leurs positions, qu'il s'agisse de Taïwan ou du commerce, ou encore des mesures prises par les États-Unis à l'égard de l'industrie chinoise des puces électroniques, des droits de l'homme ou de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Le yuan reste sous pression, ancré près de ses plus bas niveaux depuis sept mois par rapport au dollar, et le sentiment à l'égard de la monnaie chinoise n'aura pas été stimulé par le début prometteur des transactions libellées en yuans sur certaines actions de Hong Kong lundi.

Les 24 sociétés qui ont lancé le système d'échange d'actions en yuans n'ont attiré qu'une petite fraction du volume d'échange de leurs actions, l'intérêt pour l'utilisation de la nouvelle option monétaire ayant été éclipsé par le dollar de Hong Kong.

Il s'agit bien sûr d'un début, mais cela nous rappelle une fois de plus que le chemin de l'internationalisation du yuan est très long.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Chine

- Production industrielle japonaise (avril)

- Commerce de la Malaisie (mai)