L'or a légèrement augmenté mardi avec la baisse du dollar, mais n'a pas eu d'élan clair alors que les traders se sont positionnés pour le témoignage du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell plus tard cette semaine pour plus d'indications sur la trajectoire des taux d'intérêt.

L'or au comptant a augmenté de 0,15 % à 1 952,98 $ l'once à 0926 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,4 % à 1 964,10 $.

Alors qu'un dollar plus faible stimule l'or, le lingot devrait rester dans sa fourchette avant le témoignage de Powell au Congrès mercredi et jeudi, a déclaré Peter Fertig, un analyste de Quantitative Commodity Research.

Le dollar a baissé de 0,1%, rendant le lingot moins cher pour les détenteurs d'autres devises.

Les traders considèrent qu'il y a 74 % de chances que les taux augmentent de 25 points de base en juillet, ce qui les amènerait dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 %, et que des réductions de taux ne soient attendues qu'au début de l'année 2024, selon l'outil Fedwatch de la CME.

Des taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Sur le plan technique, l'échec de l'or à dépasser les 1 970 dollars devrait être suivi d'une correction profonde ou d'une reprise de la tendance baissière à partir de 1 983 dollars, selon Wang Tao, analyste technique chez Reuters.

Les actions européennes et asiatiques, quant à elles, ont chuté après que les réductions des taux d'intérêt en Chine aient été inférieures aux attentes et que le marché ait attendu plus de détails sur les plans de Pékin pour soutenir une reprise économique qui s'essouffle.

Toutefois, la demande d'investissement pour l'or en Chine, le plus grand consommateur de lingots au monde, devrait se maintenir à court terme, selon M. Fertig, en raison des incertitudes économiques. Le prix de l'or en yuan onshore et en yuan offshore a augmenté de 0,4 % sur la journée.

L'argent au comptant a baissé de 0,1% à 23,91 dollars l'once, le platine a baissé de 0,7% à 969,04 dollars, tandis que le palladium a baissé de 0,7% à 1 396,35 dollars. (Reportage de Seher Dareen à Bengaluru ; rédaction de Sohini Goswami)