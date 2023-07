China Evergrande New Energy Vehicle Group a fait état d'une perte nette combinée de 71,12 milliards de yuans (9,95 milliards de dollars) pour 2021 et 2022 dans ses rapports financiers publiés mercredi et attendus depuis longtemps.

La perte nette d'Evergrande NEV était de 56,27 milliards de yuans pour 2021 et la perte nette des activités poursuivies était de 14,85 milliards de yuans pour 2022, contre une perte nette de 7,4 milliards de yuans en 2020, lorsque son activité était principalement la gestion de la santé.

L'entreprise, qui est sous pression depuis que sa société mère, le groupe China Evergrande, a été entraînée dans une crise de la dette à la mi-2021, avait prévenu qu'elle pourrait devoir mettre fin à ses activités si elle n'obtenait pas de nouveaux financements.

L'année dernière, l'entreprise a dû retarder la production en série de son premier modèle phare, le Hengchi 5. Evergrande a déclaré le mois dernier avoir livré plus de 1 000 voitures à la fin du mois de mai.

(1 $ = 7,1507 yuans chinois renminbi) (Reportage d'Upasana Singh à Bengaluru et de Clare Jim ; Rédaction de Vinay Dwivedi)