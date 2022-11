Pour la période de janvier à octobre, 97 projets d'investissement en actifs fixes d'une valeur de 1,4 trillion de yuans ont été approuvés.

La Chine a augmenté ses dépenses dans des projets d'infrastructure afin de soutenir l'économie, qui a encore ralenti en octobre, les activités des usines et du commerce de détail n'ayant pas répondu aux attentes et les investissements immobiliers ayant chuté au rythme le plus élevé depuis début 2020.

(1 $ = 7,0637 yuans chinois)