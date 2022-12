La politique fiscale sera intensifiée et deviendra plus efficace l'année prochaine, a déclaré le ministère à l'issue d'une réunion.

La Chine améliorera sa politique de réduction des taxes et des frais l'année prochaine et optimisera ses outils politiques tels que le déficit fiscal, les obligations spéciales et les subventions d'intérêts, a déclaré le ministère.