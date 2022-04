La Chine devrait maintenir son taux à moyen terme vendredi, une réduction du RRR est plus probable - sondage Reuters

Au lieu de cela, les marchés s'attendent de plus en plus à une réduction imminente du montant des liquidités que les banques doivent mettre de côté en tant que réserves, après que le Conseil d'État, ou cabinet, ait appelé mercredi à l'utilisation en temps utile de ces outils monétaires.

L'activité de la deuxième plus grande économie du monde a ralenti depuis le début de 2021, les moteurs de croissance traditionnels tels que l'immobilier et la consommation ayant faibli. Plus récemment, des perturbations généralisées dues à des épidémies de COVID-19 et des lockdowns sévères ont fait pencher les chances vers une récession, selon quelques économistes.

Pourtant, 31 des 45 traders et analystes, soit près de 70 % de tous les participants interrogés, ne prévoient aucun changement du taux d'intérêt sur la facilité de prêt à moyen terme (MLF) d'un an lorsque la banque centrale doit renouveler 150 milliards de yuans (23,57 milliards de dollars) de tels prêts vendredi.

Parmi les 14 autres répondants, huit ont prédit une réduction marginale de 5 points de base (pb), tandis que les six autres ont estimé qu'une réduction de 10 pb serait plus probable.

"Le scénario de base des économistes de Citi est une réduction de 50 pb du ratio de réserves obligatoires (RRR) à large base qui sera confirmée dès le 15 avril, libérant plus de 1,2 trillion de yuans de liquidités", a déclaré la banque d'investissement américaine dans une obligation, ajoutant qu'une telle réduction pourrait réduire les chances d'une réduction imminente du taux du FML.

Certains investisseurs ont également fait valoir qu'un assouplissement monétaire plus agressif en Chine, tel que l'abaissement du RRR et des taux directeurs, accentuerait la divergence de son orientation politique avec les autres grandes économies, qui ont commencé à se resserrer, et pourrait déclencher davantage de sorties de capitaux. La prime de rendement entre la Chine et les États-Unis a été anéantie cette semaine.

"La situation deviendrait plus incertaine en cas de pression de rapatriement de capitaux plus importante et de détérioration du sentiment (du yuan) plus tard dans l'année", a déclaré Ken Cheung, stratège en chef pour les devises asiatiques chez Mizuho Bank.

Les fermetures dans le centre financier de Shanghai et dans des dizaines d'autres villes afin d'enrayer la propagation rapide du COVID-19 ont ébranlé les marchés et suscité des inquiétudes quant aux perturbations plus larges de l'activité économique, laissant les décideurs politiques sans autre choix que de proposer davantage de mesures de stimulation pour s'assurer que l'économie est sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de croissance de cette année d'environ 5,5 %.

Cependant, certains économistes affirment que tout assouplissement du crédit pourrait ne pas être suffisant pour inverser rapidement une profonde tendance à la baisse de l'économie, car les entreprises et les consommateurs ne sont pas d'humeur à emprunter de l'argent étant donné les perspectives incertaines.

(1 $ = 6,3660 yuan renminbi chinois)