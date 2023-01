La Chine émet un troisième avertissement contre la spéculation sur le minerai de fer

Les contrats à terme sur le minerai de fer dans le premier utilisateur mondial de la matière première ont augmenté de 5,6 % au cours des deux premières semaines de l'année pour atteindre un sommet de 17 mois de 896,50 yuans (132,26 $) la tonne le 13 janvier, les investisseurs pariant sur la forte demande de l'ingrédient de l'acier avec la réouverture de l'économie chinoise.

Les entreprises ne doivent pas s'engager dans l'arnaque des prix et la spéculation, a déclaré la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC), dans un message sur son compte officiel WeChat.

Elle a émis des avertissements similaires le 15 janvier et le 6 janvier et a convoqué les sociétés de négoce de minerai de fer et de contrats à terme, leur ordonnant de ne pas citer sélectivement des données et des informations, d'exagérer délibérément les augmentations de prix ou de faire monter les prix.

Le contrat le plus actif sur le Dalian Commodity Exchange s'est négocié en hausse de 0,5% à 838 yuans la tonne à 0157 GMT mercredi. [IRONORE/]

(1 $ = 6,7783 yuans)