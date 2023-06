SHANGHAI (Reuters) - L'internationalisation du yuan va franchir une nouvelle étape lundi lorsque les actions de plusieurs sociétés chinoises pourront être échangées dans la devise chinoise sur le marché boursier de Hong Kong.

Les géants Alibaba et Tencent comptent parmi les 24 entreprises dont les actions seront, dès lundi, cotées et négociées à la fois en yuan et en dollar de Hong Kong à la Bourse de Hong Kong.

Ce système s'adresse dans un premier temps aux investisseurs étrangers détenteurs de yuans avant de s'étendre aux investisseurs de Chine continentale via la liaison Hong Kong-China Stock Connect. Les dépôts "offshore" (hors de Chine) en yuan sont estimés à quelque 833 milliards de yuans (107 milliards d'euros) à Hong Kong.

Pour les gérants de fonds, la mesure illustre la volonté de Pékin d'étendre l'utilisation du yuan hors des frontières du pays et d'accroître les investissements dans la devise, ce qui permettrait d'éviter une fuite de capitaux vers des monnaies au rendement plus élevé comme le dollar américain.

"La Chine encourage l'internationalisation du yuan pour éviter les risques géopolitiques et réduire la dépendance à l'égard du dollar, et pour cela, il est nécessaire de développer l'utilisation de la monnaie chinoise", a déclaré Ding Wenjie, chez China Asset Management.

Le stratège s'attend à ce que ce modèle soit élargi par la suite aux titres de dette et même aux actifs alternatifs.

Des observateurs ont souligné que l'intérêt pour les actions en yuan pourrait être limité dans un premier temps - compte tenu des risques à court terme comme l'affaiblissement de la monnaie et de l'économie chinoise - avant une augmentation progressive de la demande.

Le dollar américain, utilisé pour 42% des paiements internationaux, reste la devise dominante. La part du yuan n'est que de 2,29%, contre 1,95% il y a deux ans.

Les efforts de la Chine pour renforcer la place de sa monnaie sur la scène mondiale ont donné lieu à une avancée significative avec le paiement par le Pakistan de sa première importation de brut russe à un prix réduit en yuan. L'annonce a été faite lundi.

(Samuel Shen et Georgina Leen, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

par Samuel Shen et Georgina Lee