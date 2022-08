La Chine va stimuler la demande économique et accélérer les infrastructures - planificateur d'Etat

Ces commentaires sont intervenus après des données moroses pour le mois de juillet, qui ont montré que la deuxième plus grande économie du monde a ralenti de manière inattendue et que les investissements immobiliers ont chuté au rythme le plus rapide de cette année.

"La Chine optimisera les politiques en vue d'une reprise économique soutenue, les politiques macroéconomiques devraient développer activement la demande de manière forte, raisonnable et modérée", a déclaré Yuan Da, porte-parole de la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC), lors d'une conférence de presse.

La Chine va intensifier l'utilisation des obligations spéciales des gouvernements locaux et des nouveaux crédits accordés par les banques politiques, a ajouté Yuan.

En juillet, la NDRC a approuvé huit projets d'investissement en actifs fixes d'une valeur de 236,8 milliards de yuans (34,89 milliards de dollars).

Au 31 juillet, la Chine avait émis la plupart des 3,45 trillions de yuans d'obligations spéciales destinées aux infrastructures, a déclaré Luo Guosan, un responsable du département du développement des infrastructures de la NDRC, lors de la même conférence de presse. Cela faisait partie du quota annuel d'obligations spéciales de 3,65 trillions de yuans pour 2022.

La Chine intensifie ses dépenses dans les projets d'infrastructure afin de soutenir l'économie en déclin, qui a été entravée par des restrictions COVID-19 strictes, un marché immobilier en difficulté et une consommation faible.

Les investissements dans les infrastructures ont augmenté de 7,4 % au cours des sept premiers mois de l'année par rapport à la même période l'année précédente, selon les données du bureau des statistiques publiées lundi.

"L'emploi des jeunes a subi une plus grande pression cette année en raison de la superposition de facteurs structurels, cycliques et saisonniers", a également déclaré M. Yuan.

"La Chine va déployer des mesures pratiques pour soutenir les jeunes créateurs d'entreprises et l'emploi."

La situation de l'emploi est restée fragile. Les données officielles de lundi ont montré que le taux de chômage basé sur une enquête nationale a légèrement diminué en juillet par rapport à juin, tandis que le chômage des jeunes est resté obstinément élevé, atteignant un record de 19,9 % en juillet.

(1 $ = 6,7867 yuans chinois)