La baisse des bénéfices industriels en Chine s'accélère en janvier-août

Les bénéfices ont chuté de 2,1% au cours des huit premiers mois de 2022 par rapport à l'année précédente, après une baisse de 1,1% enregistrée de janvier à juillet, selon les données du Bureau national des statistiques (NBS) publiées mardi.

Le bureau n'a pas communiqué de chiffres isolés pour le mois d'août.

Les données sur les bénéfices industriels couvrent les grandes entreprises dont les revenus annuels sont supérieurs à 20 millions de yuans (2,80 millions de dollars) pour leurs activités principales.

L'économie chinoise a montré des signes surprenants de résilience en août, avec une croissance plus rapide que prévu de la production des usines et des ventes au détail, mais une crise immobilière et les blocages de COVID ont pesé sur les perspectives.

(1 $ = 7,1545 yuans chinois)