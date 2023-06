Le principal créancier russe, Sberbank, émettra des obligations en yuans chinois cette année si une opportunité se présente et continuera d'emprunter en roubles pour stimuler la croissance de son portefeuille, a déclaré à Reuters le responsable financier de la banque.

Dans sa première interview depuis sa nomination à la tête des finances de Sberbank l'an dernier, Taras Skvortsov a déclaré que le portefeuille de dépôts en yuans de la banque, qui a été multiplié par un et demi depuis le début de l'année, était actuellement plus attrayant que les émissions d'obligations, qui nécessitent une demande active, une bonne liquidité et des prix attrayants.

"Jusqu'à présent, la demande de dépôts en yuans est bonne, en particulier de la part des clients privés, qui transfèrent leurs économies de dollars et d'euros vers des dépôts en monnaie chinoise", a-t-il déclaré.

"Mais la situation évolue et il est possible qu'une fenêtre d'opportunité se présente avant la fin de l'année, et nous émettrons alors des obligations en yuans.

Le rôle du yuan dans le système financier et les transactions de la Russie s'est fortement accru depuis que les sanctions occidentales liées aux actions de Moscou en Ukraine ont limité l'accès aux marchés du dollar et de l'euro.

Mais les contrôles stricts des devises limitent encore la portée mondiale du yuan et la banque centrale russe a averti que l'essor du yuan chinois en Russie n'était pas uniforme, créant des déséquilibres temporaires et des difficultés en matière de liquidités en devises.

Les entreprises russes du secteur de l'énergie et des matières premières, telles que Rusal, Polyus et Rosneft, ont ouvert la voie aux émissions libellées en yuans. Les entreprises russes ont placé des obligations d'une valeur de 1,7 milliard de yuans (237,5 millions de dollars) en mai.

M. Skvortsov a déclaré que la volatilité et les faibles volumes sur le marché affectaient les projets de la Sberbank pour le moment. La banque a émis pour 140 milliards de roubles (1,7 milliard de dollars) d'obligations libellées en roubles cette année, a-t-il dit, et continuera à le faire au bon prix.

PROMESSE DE DIVIDENDE

Sberbank s'attend à ce que ses bénéfices dépassent cette année le record de 1,25 trillion de roubles (14,9 milliards de dollars) atteint en 2021. M. Skvortsov a déclaré que la croissance de l'économie russe, plus rapide que prévu, serait à l'origine de ce résultat. La banque centrale estime que les bénéfices du secteur bancaire pourraient dépasser 23,75 milliards de dollars.

En avril, le Fonds monétaire international a relevé ses prévisions de croissance du PIB russe pour 2023 de 0,3 % à 0,7 %, mais a abaissé ses prévisions pour 2024 de 2,1 % à 1,3 %. La semaine dernière, le directeur de la banque rivale de la Sberbank, VTB, a déclaré à Reuters que l'économie russe s'était adaptée aux sanctions.

Le bénéfice record de 357,2 milliards de roubles enregistré par Sberbank au premier trimestre ne comportait aucun revenu exceptionnel, ce qui signifie que les bénéfices devraient croître au même rythme que l'activité, a déclaré M. Skvortsov.

"S'il n'y a pas de nouvelles exigences de la part du régulateur et que la situation de l'économie reste telle qu'elle est actuellement, alors bien sûr, à l'horizon des prochaines années, nous voyons également la possibilité pour Sberbank de générer des bénéfices élevés et, par conséquent, d'en diriger une partie vers des dividendes", a déclaré M. Skvortsov.

Les paiements de dividendes des grandes entreprises ont stimulé le marché boursier russe ces dernières semaines. Sberbank et beaucoup d'autres n'ont pas payé de dividendes en 2022, mais la banque verse un montant record de 565 milliards de roubles cette année, en utilisant les bénéfices de 2022 et une partie de ceux de 2021.

M. Skvortsov a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que la politique de Sberbank en matière de dividendes, qui consiste à verser des dividendes une fois par an, soit la solution la plus optimale compte tenu de la forte volatilité du marché russe, soit modifiée. (1 $ = 7,1580 yuans chinois renminbi) (1 $ = 84,2205 roubles)