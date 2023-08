La plupart des métaux non ferreux ont reculé vendredi, la fermeté du dollar ayant rendu les métaux cotés en billets verts plus chers pour les détenteurs d'autres devises, et l'émission d'une dette par un géant chinois de l'immobilier ayant fait naître des doutes quant à la reprise de l'immobilier.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a baissé de 0,3 % à 8 363 dollars la tonne métrique à 0301 GMT, tandis que le contrat de cuivre de septembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a légèrement baissé de 0,3 % à 68 260 yuans (9 441,87 dollars) la tonne métrique.

L'aluminium du LME a baissé de 0,3 % à 2 197,50 $ la tonne métrique, le nickel est resté presque stable à 20 445 $, le zinc a baissé de 1 % à 2 433 $, le plomb a baissé de 0,2 % à 2 132 $, et l'étain a perdu 0,7 % à 26 700 $.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,2% à 18 465 yuans la tonne métrique, le nickel est resté pratiquement inchangé à 164 180 yuans, le zinc a baissé de 1,1% à 20 645 yuans, le plomb a baissé de 0,2% à 15 955 yuans, et l'étain a baissé de 0,8% à 221 920 yuans.

Country Garden, le plus grand promoteur immobilier de Chine avant cette année, a déclaré jeudi qu'il s'attendait à une perte nette de 7,6 milliards de dollars au cours du premier semestre et qu'il prendrait des mesures pour honorer ses obligations en matière de dette.

Le secteur immobilier représente une grande partie de la demande de métaux, et les espoirs de relance du marché immobilier chinois ont alimenté un sentiment haussier au cours des dernières semaines.

Pendant ce temps, l'indice du dollar s'apprêtait à enregistrer une quatrième hausse hebdomadaire consécutive, les opérateurs s'attendant à ce que les taux américains ne baissent pas avant un certain temps, après qu'un responsable de la Fed a déclaré qu'il restait encore beaucoup à faire pour maintenir l'inflation dans les limites de l'objectif de 2 %.

(1 $ = 7,2295 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Subhranshu Sahu)