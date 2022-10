La prime du cuivre au comptant en Chine restera élevée en raison de l'amélioration de la demande

La prime au comptant du cuivre en Chine, principal consommateur, pourrait rester élevée au cours des prochains mois, ont déclaré vendredi des analystes et des négociants, la demande de ce métal s'étant améliorée grâce aux mesures de relance du gouvernement.

La prime au comptant pour le cuivre raffiné < SMM-CU-PND> était de 605 yuans (85,36 $) la tonne jeudi, contre 50 yuans la tonne à la fin de l'année dernière. Au début du mois, il a atteint 825 yuans, le plus haut depuis novembre 2021.

La prime, qui est payée en plus des prix du cuivre cotés sur les bourses, donne une indication de l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché physique du cuivre en Chine.

Au cours des derniers mois, la Chine a émis des milliers de milliards de yuans de prêts et de dépenses en infrastructures, un gros utilisateur de cuivre, alors qu'elle cherche à relancer son économie qui a été malmenée par les restrictions COVID-19 et un ralentissement économique mondial.

"Le marché chinois de l'immobilier commercial a été durement touché, surtout pour cette année, mais d'autres secteurs se présentent bien... la prime du cuivre restera à un niveau relativement élevé", a déclaré He Tianyu, analyste du cuivre en Chine au sein de la société de conseil CRU Group.

La demande de cuivre raffiné en Chine a augmenté de 5 % en glissement annuel au troisième trimestre, et devrait s'accélérer pour atteindre une croissance de 9 % en glissement annuel en octobre-décembre, a-t-il ajouté.

Les taux d'utilisation moyens des usines de fil machine en cuivre en Chine ont augmenté à 70% actuellement, contre 62% au début du mois d'août, et le taux des usines de tubes en cuivre a augmenté à 67% contre 64% pendant la même période, a-t-il ajouté.

Dans l'industrie manufacturière, autre grand consommateur de cuivre, les données officielles ont montré que l'activité des usines en septembre a renoué de manière inattendue avec la croissance après deux mois de contraction.

"Le marché chinois a trouvé un soutien dans l'amélioration de la demande, ce qui contraste avec la faible demande sur les marchés non chinois et maintiendrait ouverte la fenêtre d'arbitrage des importations", a déclaré un négociant en métaux basé en Chine.

La prime Yangshan < SMM-CUYP-CN>, qui reflète la demande de cuivre importé en Chine, a augmenté à 108 $ la tonne jeudi, proche du niveau de 112,50 $ atteint le 19 août, le plus haut depuis octobre de l'année dernière.

La Chine a importé 2,37 millions de tonnes de cuivre raffiné au cours des huit premiers mois de 2022, soit une hausse de 7,4 % en glissement annuel, selon les données officielles.

Un fabricant chinois de tubes en cuivre s'attend à davantage d'achats après les vacances de la fête nationale chinoise, qui durent du 1er au 7 octobre.

RESSERREMENT DE L'OFFRE

L'offre restreinte favorise également la prime.

Les stocks visibles en Chine, y compris les métaux du Shanghai Futures Exchange < CU-STX-SGH> et des entrepôts sous douane chinois < SMM-CUR-BON>, ont atteint un niveau record de 118 697 tonnes combinées.

Les stocks dans les entrepôts du ShFE et du London Metal Exchange < MCUSTX-TOTAL> étaient ensemble de 171 797 tonnes, ce qui équivaut à seulement 2,5 jours de consommation mondiale.

"La prime au comptant ne diminuera pas de sitôt car l'offre sur les marchés intérieurs et extérieurs restera serrée", a déclaré le négociant en métaux.

En août, la production chinoise de cathodes de cuivre n'a pas répondu aux attentes en raison des restrictions d'électricité dans les provinces de Zhejiang et d'Anhui, des restrictions COVID-19 et de l'offre restreinte de ferraille, a indiqué le bureau d'études Antaike, soutenu par l'État, dans un rapport publié le 9 septembre.

Des perturbations de l'approvisionnement dues à des problèmes de liquidités chez Maike, le principal importateur de cuivre de Chine, ont également provoqué un certain resserrement du marché, a déclaré M. He du CRU.

Cependant, le marché est resté volatile car un dollar plus fort, aidé par le resserrement monétaire aux États-Unis, pourrait rendre le cuivre plus cher à l'importation et nuire à la prime d'importation, a déclaré un autre négociant en métaux. (1 $ = 7,0875 yuans)