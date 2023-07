Selon les responsables des services publics et les analystes, la réforme de la politique en Chine augmentera les bénéfices des distributeurs de gaz de ville en leur permettant d'augmenter les prix des ventes résidentielles au-dessus des coûts, après des années de vente à perte du gaz de ville aux ménages.

Le système, qui permet d'ajuster deux fois par an les tarifs résidentiels de détail en fonction des coûts d'approvisionnement en gaz, injectera des milliards de dollars de revenus dans des entreprises telles que ENN Energy Holdings, China Gas Holdings et China Resources Gas, ont déclaré les responsables des services publics.

L'augmentation des tarifs pour les ménages - jusqu'à 20 % dans certaines villes - devrait également permettre d'atténuer la douleur ressentie par les distributeurs l'année dernière, lorsque la consommation de gaz en Chine a diminué pour la première fois en vingt ans, alors que le COVID a frappé l'économie et que les prix élevés du gaz naturel liquéfié (GNL) au niveau mondial ont pénalisé les importations.

Les distributeurs régionaux de gaz par canalisation, tels que Shanghai Gas, Chongqing Gas et Changchun Gas, ainsi que d'autres compagnies de gaz, ont subi une forte baisse de leurs bénéfices, voire des pertes en 2022, car ils n'ont pas pu répercuter une plus grande partie de leurs coûts sur un secteur qui représente plus de 20 % de la consommation de gaz en Chine.

Le nouveau système de tarification basé sur le marché encouragera également les distributeurs comme ENN et China Gas, qui se développent dans le commerce mondial du gaz, à envisager d'importer du GNL.

"Cette politique aidera l'ensemble du secteur de la distribution (de gaz) et rétablira la rentabilité des services publics", a déclaré Tan Yuwei, directeur général de la gestion des capitaux chez China Gas Holdings.

L'entreprise privée, l'un des plus grands distributeurs de gaz en Chine, dont les clients résidentiels représentent 36 % des ventes de gaz, s'attend à ce que la première hausse des prix cette année génère une marge brute de 3,2 milliards de yuans (444 millions de dollars), a déclaré M. Tan.

Un deuxième grand distributeur a estimé que la politique augmentera sa marge brute de plus de 10 % et a prévu une nouvelle amélioration en 2024 avec la reprise de l'économie chinoise, a déclaré un responsable qui a refusé d'être nommé en raison de la politique de l'entreprise.

Les actions des entreprises de gaz cotées en bourse ont brièvement inversé la tendance à la baisse de cette année après l'annonce de la politique, mais elles restent sous la pression d'une demande industrielle morose et de l'économie chinoise en difficulté.

AUGMENTATION PROGRESSIVE DES PRIX

La Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC), organe de planification de l'État, a annoncé cette politique le mois dernier, après que l'Association chinoise du gaz a fait pression en mars en faveur d'une réforme, arguant que les lourdes pertes subies par les compagnies de gaz pourraient entraîner des perturbations de l'approvisionnement, ont déclaré à Reuters des fonctionnaires ayant une connaissance directe de la question.

Depuis lors, plus de 30 villes - dont Qingdao et Nanjing à l'est, Shijiangzhuang au nord et Lanzhou au nord-ouest - et les provinces de Hubei, Guizhou et Shaanxi ont augmenté les tarifs résidentiels de 6 à 20 %, selon les gouvernements locaux et les sources des services publics.

Les fonctionnaires ont déclaré que ces augmentations n'auront probablement pas d'incidence sur la demande des ménages, car chaque hausse ne peut pas ajouter plus de 100 yuans (13,88 dollars) à la facture annuelle d'un foyer consommant 200 mètres cubes de gaz par an pour alimenter des poêles et des chauffe-eau.

Les hausses de prix seront également introduites lentement afin de minimiser les difficultés rencontrées par les familles les plus pauvres, la politique laissant les autorités locales décider du moment de leur mise en œuvre et accordant des subventions aux ménages à faibles revenus, ont déclaré les fonctionnaires.

Ces dernières années, la Chine a libéralisé les prix du gaz naturel en autorisant les distributeurs à répercuter les coûts sur les clients industriels et commerciaux, bien que Pékin ait maintenu un contrôle strict sur les prix à la consommation afin d'éviter une réaction brutale des consommateurs.

Certains ménages, comme dans les communautés rurales de la province septentrionale de Hebei, se sont ainsi retrouvés à court de gaz pendant l'hiver 2022/2023 parce que les distributeurs ont réduit leurs approvisionnements à mesure que les coûts augmentaient, ont indiqué les responsables des services publics.

La nouvelle politique, cependant, réduira l'écart de prix de 0,50 à 0,60 yuan par mètre cube entre les utilisateurs industriels aux tarifs plus élevés, qui représentent 40 % de la consommation de gaz en Chine, et les utilisateurs résidentiels qui, jusqu'à présent, achetaient le gaz à des prix plus bas, ont déclaré les responsables. Cette mesure permettra de répartir plus équitablement les coûts des combustibles et devrait inciter à acheter davantage sur le marché mondial, ont-ils ajouté.

"Cette réforme politique se traduira par des prix du gaz plus raisonnables en aval en Chine, ce qui encouragera les compagnies de gaz des villes à augmenter leurs achats auprès des importateurs en amont", a déclaré Yi Cui, un analyste de la société de conseil Rystad Energy, en référence aux compagnies pétrolières nationales chinoises.

(1 $ = 7,2028 yuans)