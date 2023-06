Le dollar américain s'est largement apprécié mardi et a atteint son plus haut niveau depuis sept mois face au yen, tandis que le yuan a reculé après que la Chine a abaissé deux taux d'intérêt de référence pour la première fois en dix mois.

La Chine a abaissé mardi ses taux d'intérêt préférentiels à un an et à cinq ans de 10 points de base, comme cela était largement attendu, alors que les autorités cherchent à soutenir une reprise qui ralentit dans la deuxième économie mondiale.

Le yuan offshore a légèrement baissé suite à la décision et était en baisse de plus de 0,1% à 7,1734 pour un dollar, languissant près du plus bas niveau de la semaine dernière sur sept mois.

"L'ampleur de l'abaissement - nous parlons de points de base, pas de pourcentages, donc cela ne va pas vraiment faire bouger les choses", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank (NAB).

"Ce que le marché attend vraiment, c'est des mesures concrètes de la part des autorités fiscales en termes de dépenses.

Ailleurs, le dollar américain a légèrement augmenté dans les échanges prudents après qu'un jour férié aux États-Unis lundi ait maintenu l'activité du marché.

Le billet vert a atteint 142,26 yens au début des échanges asiatiques, son plus haut niveau depuis novembre, suite à la décision de la Banque du Japon (BOJ) vendredi de maintenir sa politique monétaire ultra-légère.

Le yen a subi de nouvelles pressions en raison de l'augmentation des différentiels de taux d'intérêt entre le Japon et d'autres marchés développés à l'échelle mondiale.

"Nous pensons que l'économie japonaise se redresse solidement par rapport aux autres grandes économies et qu'elle continuera à surperformer à l'avenir. Mais si la politique monétaire ne reflète pas ce changement des fondamentaux économiques et que la BOJ maintient sa politique dovish, le yen devrait se déprécier encore plus", a déclaré Min Joo Kang, économiste principal d'ING pour la Corée du Sud et le Japon, dans une note à la clientèle.

Le dollar australien a baissé de 0,42 % à 0,6818 $, après que les minutes de la réunion de politique de la Reserve Bank of Australia ce mois-ci ont montré que le conseil a envisagé de laisser les taux inchangés étant donné que les dépenses de consommation ralentissaient clairement, mais a estimé que le risque d'inflation avait changé à la hausse.

Le dollar néo-zélandais a reculé de 0,12 % à 0,6191 dollar, après avoir chuté de plus de 0,5 % au cours de la séance précédente.

Dans les autres devises, l'euro a glissé de 0,03% à 1,0917 $, bien qu'il soit resté soutenu par une Banque centrale européenne toujours optimiste après que deux décideurs politiques aient déclaré lundi que la banque devrait hésiter à augmenter ses taux car le taux d'inflation pourrait être encore plus élevé qu'elle ne le prévoit.

La livre sterling a augmenté de 0,05 % à 1,2797 $, avant les données sur l'inflation britannique et la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) sur les taux d'intérêt plus tard dans la semaine.

Les marchés s'attendent à ce que la BoE augmente son taux d'intérêt d'un quart de point jeudi, ce qui constituerait sa 13ème hausse consécutive, la banque luttant contre une inflation étonnamment élevée.

"Le marché a continué à augmenter ses attentes en matière de prix, non seulement pour une livraison de potentiellement plus de 25 points de base cette semaine, mais aussi pour des taux terminaux plus élevés", a déclaré M. Catril de la NAB.

"Dans une certaine mesure, nous pensons que les prix sont devenus un peu trop agressifs par rapport à ce que nous pensons que la Banque d'Angleterre doit faire.

Par rapport à un panier de devises, le dollar américain a augmenté de 0,03% à 102,51.