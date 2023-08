Hua Hong Semiconductor, le deuxième fondeur de puces chinois, a enregistré des gains modestes lors de ses débuts à Shanghai lundi, reflétant la faiblesse du marché et la prudence des investisseurs dans un contexte de rivalité croissante entre la Chine et les États-Unis dans le domaine des puces.

Les actions de Hua Hong ont ouvert en hausse de 13 % sur le marché STAR de Shanghai, axé sur la technologie, mais elles ont rapidement fléchi.

A 0225 GMT, l'action changeait de mains à 54,6 yuans (7,60 $), à peine 5% de plus que son prix d'offre de 52 yuans. L'indice composite de Shanghai a baissé de 0,6 %, tandis que les actions de Hua Hong cotées à Hong Kong ont baissé de plus de 7 %.

Hua Hong a levé 3 milliards de dollars lors de la plus grande offre publique de Chine cette année, rejoignant ainsi une longue file d'attente de fabricants de puces locaux désireux de faire appel au marché boursier pour financer leur expansion, alors que Pékin recherche l'autosuffisance dans une guerre technologique de plus en plus intense avec Washington.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine sur les semi-conducteurs ont commencé avec la guerre commerciale de l'administration Trump et se sont intensifiées sous la direction du président Joe Biden, Washington cherchant à réduire les efforts de Pékin pour construire son industrie de haute technologie.

"Il s'agit d'une nouvelle source de financement pour Hua Hong dans un secteur où les exigences en matière de dépenses d'investissement sont notoirement élevées", a déclaré Stewart Randall, analyste en puces basé à Shanghai pour la société de conseil Intralink, à propos de la vente d'actions de Hua Rong. "Cela l'aidera à accroître sa capacité de production de nœuds matures, ce qui est une priorité pour la Chine à l'heure actuelle.

M. Randall a déclaré que les fonds levés par Hua Hong n'étaient pas énormes dans un secteur à forte intensité de capital, mais qu'ils montraient que les fabricants de puces élargissaient leurs canaux de collecte de fonds en plus du soutien gouvernemental.

Selon le prospectus de la société, Hua Hong utilisera la majeure partie des fonds levés pour augmenter la capacité de son usine de Wuxi, dans la province orientale de Jiangsu. (1 $ = 7,1888 yuans chinois) (Reportage de Li Gu et Brenda Goh à Shanghai ; Mo Yelin à Pékin ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman et Himani Sarkar)