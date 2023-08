Confronté à une crise de liquidité, Zhongzhi Enterprise Group procédera à une restructuration de sa dette, a déclaré le gestionnaire d'actifs chinois aux investisseurs, alors que l'aggravation du ralentissement du secteur immobilier fait craindre des risques de contagion à l'ensemble du secteur financier.

Zhongzhi, dont le siège est à Pékin et qui est très exposé à l'immobilier, a cessé de payer les investisseurs pour tous les produits d'investissement, a déclaré sa direction aux investisseurs lors d'une réunion mercredi, selon la vidéo visionnée par Reuters.

Les difficultés financières de Zhongzhi constituent le dernier défi en date pour les autorités chinoises, qui s'efforcent de contenir l'aggravation de la crise du secteur immobilier et de relancer la reprise chancelante de la deuxième économie mondiale.

Les gestionnaires d'actifs comme Zhongzhi collectent des centaines de milliards de dollars en vendant des produits d'investissement liés au système bancaire parallèle et à haut rendement par l'intermédiaire d'unités de fiducie et de gestion de patrimoine, et entretiennent des liens étroits avec les banques et d'autres entreprises financières.

Une série de défaillances dans le secteur bancaire parallèle chinois, qui pèse 3 000 milliards de dollars, pourrait avoir un effet dissuasif sur l'ensemble de l'économie, car de nombreux investisseurs individuels et institutionnels sont exposés aux produits fiduciaires.

Zhongzhi a engagé l'un des quatre grands cabinets comptables pour réaliser un audit complet de l'entreprise et recherche des investisseurs stratégiques, a indiqué sa direction aux investisseurs lors de la réunion de mercredi.

Le plan prévoit un "auto-sauvetage" par le biais d'une restructuration, en mettant l'accent sur le recouvrement des dettes et la liquidation des actifs, mais la faillite est également une option, ont-ils ajouté, sans divulguer le montant de la dette qui doit être restructurée.

Il n'a pas été possible de déterminer si la société est insolvable avant la fin des travaux d'audit, qui ont commencé en juillet, ont déclaré les dirigeants aux investisseurs, selon la vidéo vue par Reuters.

Zhongzhi, qui, selon les médias nationaux, gère plus de 1 000 milliards de yuans (136,70 milliards de dollars) d'actifs, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La réunion a eu lieu après que Zhongrong International Trust Co, une importante société fiduciaire contrôlée par Zhongzhi, a manqué des paiements sur des dizaines de produits d'investissement depuis la fin du mois de juillet, a rapporté Reuters mercredi, citant des sources.

Les investisseurs individuels inquiets bombardent les sociétés cotées de questions sur leur exposition à Zhongrong après que les paiements manqués par la société fiduciaire ont déclenché des craintes de contagion dans le système financier du pays.

Citigroup a déclaré dans une note qu'elle s'attendait à d'autres défauts de paiement de la part des sociétés fiduciaires en raison du ralentissement du secteur immobilier en Chine, mais qu'il était peu probable que cette tendance débouche sur un scénario de type "moment Lehman".

"Comme les problèmes dans le secteur du développement immobilier ne sont pas nouveaux et qu'ils se manifestent depuis plusieurs années, nous pensons que les investisseurs se sont déjà préparés psychologiquement à l'éventualité de défaillances.

CRISE IMMOBILIÈRE

Les problèmes de liquidités auxquels est confronté Zhongzhi illustrent l'effet d'entraînement d'une crise de la dette sans précédent dans le secteur immobilier chinois, qui représente environ un quart de l'économie et qui s'est rapidement essoufflé au cours des derniers mois.

Zhongzhi dirige un empire bancaire parallèle, détenant des participations dans cinq sociétés de gestion d'actifs, quatre sociétés de gestion de patrimoine et Zhongrong International Trust, une importante société fiduciaire qui gère plus de 700 milliards de yuans (95,69 milliards de dollars) d'actifs.

Ces dernières années, le groupe a vendu des participations dans certaines sociétés cotées en bourse qu'il contrôlait et a réduit la taille de ses activités, qui ont été soumises à une pression accrue après la répression du système bancaire parallèle en Chine et le ralentissement du marché de l'immobilier.

Le marché immobilier chinois est passé d'une crise à l'autre au cours des deux dernières années, une série de promoteurs de premier plan, dont China Evergrande Group et Sunac China, ayant manqué à leurs obligations en matière de remboursement de la dette.

Country Garden, le plus grand promoteur privé du pays, est le dernier en date à être confronté à une pénurie de liquidités, alors que les investissements immobiliers, les ventes de logements et les nouvelles constructions se sont contractés depuis plus d'un an.

Evergrande a déclaré mercredi en fin de journée qu'elle reporterait la date du vote et les réunions avec les créanciers pour son plan de restructuration de la dette offshore au 23 août et au 28 août, respectivement, afin de donner aux créanciers plus de temps pour examiner les conditions.

Ce délai fait suite à l'accord conclu cette semaine concernant la vente d'une participation de 27,5 % dans son unité China Evergrande New Energy Vehicle Group, et l'échange d'une partie de la dette de l'unité NEV due à la société mère et à l'actionnaire de contrôle actuel contre des actions.

Evergrande est le premier promoteur en défaut de paiement à organiser des réunions et sa pratique de restructuration, qui dure depuis des années, met en évidence les défis auxquels sont confrontés ses pairs pour remettre leurs opérations sur les rails.

(1 $ = 7,3155 yuans chinois renminbi) (Reportage de Jason Xue à Shanghai, Clare Jim à Hong Kong ; reportages complémentaires de la salle de presse de Shanghai ; Rédaction de Sumeet Chatterjee ; Rédaction de Jacqueline Wong, Jamie Freed et Shri Navaratnam)