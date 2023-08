Le gestionnaire d'actifs réels ESR Group a déclaré mardi avoir mis en place un fonds de revenu en yuans d'une capacité d'investissement totale de 10 milliards de yuans (1,37 milliard de dollars), le plus important à ce jour, avec une compagnie d'assurance de premier plan en Chine.

La société n'a pas révélé l'identité de l'assureur.

Le fonds sera alimenté par un portefeuille logistique de son bilan, a déclaré ESR, contenant six actifs stabilisés situés dans les principaux centres logistiques et industriels de Chine, d'une valeur de 2,3 milliards de yuans et d'une surface brute totale de plus de 350 000 mètres carrés.

La société, le plus grand gestionnaire d'actifs immobiliers en Asie-Pacifique avec 150 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion, a déclaré que la transaction devrait être finalisée au cours du second semestre de cette année, sous réserve des approbations réglementaires.

Le fonds de revenu en yuans vise à approfondir les relations avec les investisseurs nationaux, a ajouté l'entreprise dans un communiqué. (1 $ = 7,2854 yuans chinois renminbi) (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)