LONDRES, 17 août (Reuters) - Le fonds spéculatif EDL Capital parie sur de nouvelles baisses de la monnaie chinoise offshore et estime que la chute du yuan pourrait être le prochain "cygne noir" à ébranler les marchés mondiaux, selon une présentation aux investisseurs vue par Reuters ce mois-ci.

Le dollar américain s'est renforcé d'environ 6 % par rapport au yuan offshore depuis le début de l'année et les banques d'État chinoises ont vendu des dollars cette semaine pour enrayer la chute du yuan.

Les événements "Back Swan" font référence à des développements inattendus aux conséquences considérables.

EDL Capital, qui gère environ 1 milliard de dollars, a déclaré que les facteurs qui pèsent sur le yuan comprennent les tensions géopolitiques qui poussent les pays occidentaux à réorganiser leurs chaînes d'approvisionnement, ce qui privera la Chine d'investissements étrangers.

Le marché du travail chinois est également devenu moins compétitif par rapport à d'autres pays asiatiques tels que le Viêt Nam et l'Inde, tandis que la reprise post-pandémique s'est essoufflée et que les réserves de devises étrangères "pourraient être inférieures à ce que l'on croit".

Le fonds spéculatif détenait une position courte sur le yuan offshore, comme le montre la présentation du 2 août. Une façon d'y parvenir serait d'utiliser des produits dérivés appelés options visant à tirer profit, à certains niveaux de prix, de la force du dollar par rapport à la faiblesse du yuan, indique la présentation, sans confirmer si EDL utilise cette stratégie.

La Chine, deuxième économie mondiale, est essentielle à la croissance mondiale.

L'attente d'un assouplissement de la politique monétaire en Chine, juxtaposée à la vigueur du dollar, a porté les écarts de rendement entre les États-Unis et la Chine à leur niveau le plus élevé depuis 16 ans, ce qui a accentué la pression sur le yuan.

Le fonds spéculatif, dirigé par le gérant vedette Edouard de Langlade, a progressé d'environ 8 % cette année, selon la présentation. Il s'agit de l'un des fonds spéculatifs les plus performants de 2023, qui trouve des idées de transactions dans les signaux macroéconomiques.

Basé en Suisse, EDL a gagné la plupart de son argent cette année grâce à des positions longues sur les actions et les taux brésiliens et japonais. Les opérations sur les mines, les positions courtes sur les actions américaines et les paris haussiers sur les actions chinoises ont nui à la performance du fonds, selon la présentation.

Contactée par Reuters, EDL n'a pas souhaité faire de commentaire. (Reportage de Nell Mackenzie, édition de Dhara Ranasinghe et Mark Potter)