Le ministère chinois du commerce a interrogé les exportateurs, les importateurs et les banques sur leurs stratégies de change ces derniers temps et sur la manière dont l'affaiblissement du yuan pourrait affecter leurs activités, ont déclaré à Reuters trois sources qui ont participé à l'enquête.

L'enquête, menée en mai, a coïncidé avec des données montrant que la reprise post-pandémique naissante de la Chine s'essouffle, poussant le yuan à des plus bas de six mois [CNY/].

L'enquête a également porté sur d'autres sujets, notamment les commandes et les opérations de la chaîne d'approvisionnement, ont indiqué les sources. Toutes ont demandé l'anonymat car elles ne sont pas autorisées à discuter publiquement de l'enquête.

Le ministère du commerce n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters, mais leur intérêt souligne l'attention que les autorités portent à la pression sur le yuan.

Des enquêtes similaires sur les devises menées par l'Administration nationale chinoise des changes (SAFE) en 2014, 2015 et 2021 ont eu lieu à des moments de turbulences et de changements de dynamique sur le marché, et dans le cas de 2021, à des moments d'intervention dans le commerce des devises.

En temps utile, le yuan vient d'enregistrer son pire mois de l'année et a touché 7,1249 pour un dollar, son plus bas niveau depuis novembre, lorsque les restrictions strictes du COVID ont freiné la croissance.

La thésaurisation du dollar par les entreprises a contribué à cette faiblesse. Les données officielles ont montré que les dépôts en devises de la Chine ont augmenté de 28 milliards de dollars pour atteindre 881,9 milliards de dollars au cours des quatre mois se terminant en avril et que le ratio moyen de règlement des devises, qui mesure la conversion des recettes d'exportation en yuans, était le plus bas depuis près de trois ans, à 65,8 %.

Une monnaie bon marché devrait naturellement favoriser les exportateurs, mais les trois sources - deux sources d'entreprises et une source bancaire - ont déclaré qu'en pratique, cela s'applique principalement à la production bas de gamme telle que le textile plutôt qu'à la fabrication haut de gamme à grande échelle.

"La dépréciation du yuan pourrait réduire le coût des devises, mais les entreprises doivent faire face au revers de la médaille", a déclaré l'une des sources qui a participé à l'enquête.

"Les clients font pression sur les prix. Une fois le prix baissé, il sera difficile de l'augmenter à nouveau".

Les sources ont également indiqué que l'autorité de régulation les a interrogés sur la situation actuelle des entreprises, leurs problèmes et leurs demandes de politique préférentielle, ainsi que sur leurs sentiments à l'égard des fluctuations du yuan.

La banque centrale chinoise a déclaré le mois dernier qu'elle allait résolument limiter les fluctuations importantes du taux de change et étudier le renforcement de l'autorégulation des dépôts en dollars. Certains observateurs du marché pensent que le régulateur pourrait fixer un plafond pour les taux de dépôt en dollars, ce qui pourrait encourager les entreprises à liquider leurs positions en dollars afin d'atténuer la pression à la baisse sur le yuan.

Les sources ayant participé à l'enquête ont également indiqué que les entreprises et les investisseurs s'inquiétaient de l'assombrissement des perspectives des exportations chinoises, car les ralentissements observés ailleurs dans le monde pèsent sur la demande - ce que la baisse du yuan n'est pas susceptible de compenser entièrement.

"Un yuan plus faible aide les exportateurs lorsqu'ils convertissent les créances en dollars en yuans. Mais la faiblesse attendue de la monnaie n'aide pas les flux de capitaux", a déclaré Lemon Zhang, stratège de Barclays pour les opérations de change.

"Nous pensons que la dynamique des flux des entreprises (les exportateurs thésaurisent des dollars et les importateurs en achètent), combinée à la distribution prochaine de dividendes et au creusement du déficit des services, explique la récente faiblesse du yuan et pourrait se poursuivre à court terme.