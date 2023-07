L'énorme passif et la diminution des liquidités du groupe chinois Evergrande, révélés dans les rapports attendus depuis longtemps pour les deux dernières années, soulèvent des questions quant à la viabilité de son plan de restructuration et de ses activités, ont déclaré les créanciers et les analystes.

Un commentaire de l'auditeur d'Evergrande indiquant qu'il n'a pas exprimé d'opinion sur les rapports en raison d'incertitudes matérielles sur la capacité du promoteur immobilier en difficulté à poursuivre ses activités a encore alimenté les inquiétudes, ont-ils ajouté.

"Les états financiers ne fournissent que peu d'indications sur la capacité du groupe à normaliser ses opérations après une restructuration de la dette", a déclaré Charles Macgregor, responsable de l'Asie chez Lucror Analytics.

Evergrande a sombré dans une crise de liquidités au milieu de l'année 2021. Avec l'une des dettes les plus importantes du pays, son problème d'endettement s'est propagé au secteur immobilier chinois, pilier de la deuxième économie mondiale, entraînant une série de défauts de paiement et de maisons inachevées dans tout le pays.

L'entreprise a annoncé en mars un plan de restructuration de la dette offshore, qui devrait faciliter la reprise progressive des activités et la génération de flux de trésorerie. Elle cherche maintenant à obtenir le soutien de ses créanciers pour mener à bien le processus.

Lundi, Evergrande a annoncé une perte combinée de 81 milliards de dollars pour 2021 et 2022. Son passif total s'est élevé à 2 400 milliards de yuans (335 milliards de dollars) l'année dernière, soit une hausse de 23 % par rapport à 2020.

Ses emprunts courants totaux s'élevaient à 587,1 milliards de yuans à la fin de 2022. La trésorerie totale s'est effondrée à 14,3 milliards de yuans, contre 28,8 milliards de yuans en 2021 et 180,7 milliards de yuans en 2020.

DETTE OFFSHORE

Les créanciers et les analystes attendent maintenant les audiences de convocation pour les plans de restructuration de la dette offshore d'Evergrande dans l'espoir d'obtenir plus de clarté sur ses perspectives commerciales.

Les audiences se tiendront dans un tribunal de Hong Kong le 24 juillet et dans un tribunal des îles Caïmans le 25 juillet, afin que les créanciers examinent et approuvent la proposition de restructuration.

Un créancier s'est inquiété du fait qu'un arrêt continu de la négociation des actions d'Evergrande pourrait conduire à un retrait de la cote, ce qui constituerait un revers pour le processus de restructuration.

"Cela compromettrait les conditions de la restructuration, qui comprennent de nombreux échanges de créances contre des participations", a déclaré le créancier sous le couvert de l'anonymat, compte tenu du caractère sensible de la question.

Evergrande a offert à ses créanciers un ensemble d'options leur permettant d'échanger leur dette contre de nouvelles obligations et des instruments liés à des actions, garantis par elle-même et par ses deux sociétés cotées à Hong Kong, Evergrande Property Services Group et Evergrande New Energy Vehicle Group.

Les actions de ces trois sociétés ne sont plus négociables depuis mars 2022. Une société risque d'être radiée de la cote à Hong Kong si ses actions restent suspendues pendant 18 mois.

Le créancier s'est demandé si une "clause de non-responsabilité" de l'auditeur, Prism Hong Kong and Shanghai Limited, qui a également invoqué l'insuffisance de preuves d'audit appropriées, n'était pas en partie à l'origine du maintien de la suspension de la cotation des actions du groupe.

Parmi les quatre types d'avis des auditeurs, le "disclaimer of opinion" se classe à l'avant-dernière place. Elle est fréquente dans les rapports financiers des promoteurs privés défaillants.

Evergrande s'est refusé à tout commentaire. La Bourse de Hong Kong a déclaré qu'elle n'avait pas pour politique de commenter les entreprises individuelles.

Pour pouvoir reprendre ses activités, Evergrande doit satisfaire à toutes les exigences de la bourse, notamment publier les résultats de 2021 et 2022, répondre à toutes les modifications d'audit et prendre des mesures correctives à la suite d'une enquête portant sur 13,4 milliards de yuans de dépôts saisis dans une unité.

Mais certains créanciers sont plus optimistes que d'autres.

"Personne n'attend rien des résultats d'Evergrande. Le fait de pouvoir publier les rapports était déjà un pas en avant pour eux", a déclaré un détenteur d'obligations. "C'est le pire moment pour eux, ça ne peut que s'améliorer". (1 $ = 7,1732 yuans chinois) (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Himani Sarkar)