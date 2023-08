Le promoteur chinois Country Garden Holdings a repoussé de vendredi au 31 août la date limite à laquelle les détenteurs d'une obligation privée en yuans doivent voter sur son nouveau plan d'extension du calendrier de remboursement, selon un document consulté par Reuters.

La date limite a été repoussée pour donner aux détenteurs d'obligations plus de temps pour examiner le plan, selon le dossier.

Au début du mois, le plus grand promoteur privé de Chine a manqué deux paiements de coupons en dollars pour un montant total de 22,5 millions de dollars, ce qui fait craindre que l'aggravation de la crise de la dette immobilière dans le pays n'entrave le secteur financier et une reprise économique plus large.

Selon le nouveau plan de remboursement, Country Garden remboursera l'obligation privée onshore due le 2 septembre en sept versements jusqu'en septembre 2026. Trois versements initiaux seront effectués cette année, à raison de 2 % du principal chacun. Le coupon sera maintenu au même taux, soit 5,65 %, et payé annuellement.

Country Garden n'a pas souhaité faire de commentaires.

Une personne de la société a déclaré qu'étant donné que la plupart des fonds sont bloqués sur le compte séquestre des sociétés de projet afin de garantir la livraison des logements au cours des deux prochaines années, il reste peu de liquidités pour le remboursement de la dette au niveau du groupe.

Cette personne, qui a refusé d'être nommée parce qu'elle n'était pas autorisée à parler aux médias, a ajouté que 60 % des échéances totales des obligations onshore de la société sont concentrées sur le reste de cette année, de sorte que les extensions de remboursement pourraient lui donner le temps d'améliorer ses opérations et ses flux de trésorerie.

Le promoteur a suspendu la négociation de 11 de ses obligations onshore d'une valeur de plus de 16 milliards de yuans depuis le 14 août, dans un mouvement qui, selon les traders, signale généralement des plans visant à obtenir des extensions de remboursement.

Pour le seul mois de septembre, Country Garden a une obligation onshore de 5,8 milliards de yuans qui arrive à échéance et un coupon de 48 millions de yuans qui est dû, ainsi que des options de vente sur 3,4 milliards de yuans de papier supplémentaire. (Reportage d'Urvi Dugar à Bengaluru et de la salle de presse de Shanghai ; rédaction de Hugh Lawson)