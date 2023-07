Deux créanciers de la société chinoise Guangzhou R&F Properties ont intenté une action en justice contre le promoteur immobilier pour demander une restructuration de la faillite, selon des avis publiés dans une base de données officielle, déployant ainsi une tactique judiciaire rare à l'encontre d'une entreprise de taille moyenne de ce type.

Alors que de nombreux promoteurs immobiliers, dont R&F, ont fait l'objet de poursuites judiciaires de la part de créanciers pour non-remboursement, de telles demandes de restructuration auprès des tribunaux chinois sont peu courantes, car les fonctionnaires interviennent généralement en tant que médiateurs, ont déclaré les promoteurs et les avocats.

Toutefois, nombre d'entre eux sont confrontés à des demandes de liquidation à Hong Kong et dans des juridictions étrangères.

Les avis publiés mercredi indiquent que Guangdong Xiangyi Trading Co et Guangzhou Guangfeng Concrete Ltd ont déposé des demandes de restructuration de faillite auprès du tribunal populaire intermédiaire de Guangzhou, mais ne donnent pas d'autres détails.

Les sociétés créancières n'ont pas pu être jointes dans l'immédiat pour un commentaire.

R&F, qui s'est classée au 20e rang en Chine en 2020 avant que le secteur ne sombre dans une crise de la dette l'année suivante, possédait également plusieurs projets à l'étranger, notamment en Grande-Bretagne et en Malaisie, avant de connaître des problèmes de liquidités.

Les médias, citant des portails de bases de données d'entreprises, ont rapporté que les tribunaux ont jusqu'à présent ordonné le gel d'une douzaine d'actifs du promoteur.

R&F n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le promoteur, qui a cherché à étendre ses dettes à l'intérieur du pays, a également mis en place l'année dernière un plan d'échange de ses obligations en dollars arrivant à échéance en 2024.

La base de données sur laquelle les avis ont été publiés est officiellement connue sous le nom de National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform (plate-forme nationale de divulgation d'informations sur les faillites d'entreprises).

(1 $ = 7,1588 yuans chinois)