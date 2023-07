Le promoteur immobilier chinois Kaisa Group a déclaré lundi qu'une demande de liquidation avait été déposée contre lui auprès d'un tribunal de Hong Kong en rapport avec 170 millions de yuans (23,50 millions de dollars) de non-paiement sur des obligations onshore.

Les actions de la société ont chuté de 13,5% à 0303GMT pour atteindre 0,18 HK$, un niveau historiquement bas.

De nombreux promoteurs chinois cotés à Hong Kong ont fait l'objet de demandes de liquidation depuis que le secteur a sombré dans une crise de la dette au milieu de l'année 2021. De nombreuses sociétés immobilières ont fait défaut et font l'objet d'une restructuration de leur dette.

Kaisa a déclaré que la requête avait été déposée par Broad Peak Investment Pte Advisers Ltd auprès de la Haute Cour de Hong Kong le 6 juillet, et que l'émetteur des obligations en yuans était sa filiale à 100 %, Kaisa Group (Shenzhen) Co Ltd.

La société basée à Shenzhen a déclaré qu'elle prendrait des mesures juridiques pour s'opposer vigoureusement à la requête, et qu'elle continuerait à communiquer de manière proactive avec ses créanciers offshore sur le plan de restructuration, avec l'objectif d'annoncer les conditions au marché dès que possible.

La première audience concernant la requête aura lieu le 13 septembre.

(1 $ = 7,2330 yuans chinois renminbi)