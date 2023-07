Le yuan chinois a terminé la session domestique à un plus haut d'une semaine contre le dollar mardi, la banque centrale continuant à apporter son soutien pour éviter que le yuan ne s'affaiblisse trop vite et trop loin.

Sur le marché au comptant, le yuan onshore a terminé la session domestique à 7,2161 pour un dollar, la clôture la plus forte depuis le 27 juin, et 289 pips de plus que la clôture précédente de 7,2450 en fin de soirée.

Le rebond du yuan s'est produit alors que la Banque populaire de Chine (PBOC) a fixé un taux médian officiel plus élevé que prévu mardi, similaire à ce qui a été observé au cours de la semaine dernière, un signe que les participants au marché utilisent habituellement pour évaluer la position officielle envers le marché des changes.

En outre, les principales banques d'État ont abaissé leurs taux de dépôt en dollars pour la deuxième fois en un mois, ont déclaré sept sources bancaires ayant une connaissance directe de la question, alors que les autorités intensifient leurs efforts pour arrêter la glissade du yuan.

Le maintien de taux médians plus fermes que prévu suggère que les autorités sont de plus en plus mal à l'aise face aux pertes rapides du yuan, a déclaré un trader d'une banque étrangère.

Avant l'ouverture du marché, la PBOC a fixé le taux médian à 7,2046 pour un dollar, un plus haut de près de deux semaines, soit 111 pips de plus que le taux précédent de 7,2157.

Les traders et les analystes ont déclaré que le taux intermédiaire était beaucoup plus élevé que leurs prévisions et qu'il était supérieur de 340 pips à l'estimation de Reuters de 7,2386.

"Bien qu'il faille du temps pour préparer le déploiement d'un plan de relance massif afin d'atténuer le risque de sous-réalisation jusqu'à la réunion du Politburo fin juillet, imposer un facteur contracyclique de fixation du yuan pour gagner du temps pourrait être une option politique réalisable", a déclaré Ken Cheung, stratégiste en chef pour les devises asiatiques à la Mizuho Bank, en se référant au taux d'orientation beaucoup plus élevé.

L'élargissement des écarts de rendement avec les autres grandes économies, en particulier les États-Unis, et le ralentissement de l'économie chinoise ont fait chuter le yuan de près de 5 % par rapport au dollar depuis le début de l'année, ce qui en fait l'une des monnaies asiatiques les moins performantes.

Les participants au marché attendent également avec impatience des mesures politiques pour soutenir l'économie, ont déclaré les négociants.

"Nous continuons à penser que le verre est à moitié plein et qu'un plan de relance pourrait être mis en place après que les dirigeants chinois aient tenu plusieurs séries de conversations avec des chefs d'entreprise locaux et étrangers et des contreparties étrangères", ont déclaré les analystes de Maybank dans une note.

"Nous considérons qu'il s'agit d'un moyen de recueillir des informations et d'élaborer un plan plus efficace pour soutenir l'économie. (Reportage de Winni Zhou et Tom Westbrook, édition de Peter Graff)