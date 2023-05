Le yuan chinois a prolongé sa baisse mensuelle vendredi, sous la pression d'une économie domestique faible, de rendements bas et de la hausse du dollar américain.

Le yuan offshore a baissé dans les échanges matinaux à son niveau le plus faible depuis décembre, après que la Banque Populaire de Chine ait fixé le taux médian à 7,0356 pour un dollar américain avant l'ouverture du marché.

Le taux, plus faible que le taux précédent de 6,9967, était en ligne avec les estimations de Reuters et était le taux le plus faible depuis le 5 décembre.

Les investisseurs ont interprété cette faiblesse comme un signe que la banque centrale pourrait ne pas intervenir sur le marché des changes et qu'elle tolérerait une nouvelle faiblesse du yuan. Le yuan a chuté de 1,7 % par rapport au dollar américain depuis le début de la semaine.

Dans les transactions onshore, le yuan a ouvert à 7,05 pour un dollar et changeait de mains à 7,0429 à la mi-journée, 59 pips plus bas que la clôture de la fin de session précédente et 0,1% loin du point médian.

Le taux au comptant est autorisé à s'échanger dans une fourchette de 2 % au-dessus ou au-dessous du taux de change officiel au cours d'une journée donnée.