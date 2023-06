Le yuan chinois a atteint son plus bas niveau depuis six mois face au dollar et les analystes estiment qu'il pourrait encore s'affaiblir, les investisseurs s'inquiétant d'une reprise pandémique cahoteuse dans la deuxième économie mondiale.

Des données économiques décevantes, des écarts de rendement croissants avec les États-Unis, le versement imminent de dividendes par les entreprises et la poursuite des sorties de capitaux par la vente d'actions et d'obligations à l'étranger se sont combinés pour faire chuter la monnaie à des niveaux qu'elle n'avait plus connus depuis le mois de novembre.

Le yuan s'est déprécié de plus de 5 % par rapport à l'envolée du dollar depuis les sommets atteints en janvier, lorsque les marchés mondiaux ont accueilli favorablement la réouverture des frontières chinoises, et il est l'une des monnaies asiatiques les moins performantes cette année. Il s'est échangé pour la dernière fois à 7,0585 pour un dollar vendredi.

"Le yuan souffre du fait que l'histoire de la réouverture de la Chine est moins attrayante qu'auparavant et qu'il n'y a aucun signe de relance supplémentaire", a déclaré Gary Ng, économiste principal pour l'Asie-Pacifique chez Natixis.

"Une monnaie plus faible dans la conjoncture actuelle peut favoriser les exportations, d'autant plus que le commerce mondial se contracte cette année.

Les exportations ont été l'un des rares points positifs de l'économie chinoise au cours des dernières années, mais les nouvelles commandes ont chuté ces derniers mois dans un contexte de ralentissement de la demande mondiale.

Des sources ont déclaré à Reuters que le ministère du commerce avait récemment interrogé les exportateurs, les importateurs et les banques sur leurs stratégies de change et sur la manière dont un affaiblissement du yuan pourrait affecter leurs activités.

Il est certain que la banque centrale dispose de nombreux outils politiques pour prévenir les mouvements excessifs de devises. La Banque populaire de Chine (PBOC) a déclaré le mois dernier qu'elle limiterait résolument les fluctuations importantes du taux de change et qu'elle étudierait le renforcement de l'autorégulation des dépôts en dollars.

"Les attentes des institutions financières, des entreprises et des résidents concernant le taux de change sont généralement stables, ce qui constitue une base solide et une garantie forte pour le bon fonctionnement du marché des changes", a déclaré la banque centrale dans son communiqué.

Toutefois, malgré la chute rapide du yuan au cours du mois dernier, les opérateurs n'ont signalé que quelques cas où les banques d'État ont été soupçonnées d'intervenir pour soutenir la monnaie.

La PBOC n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

"La PBOC semble essentiellement se contenter de laisser la hausse du dollar américain soutenir l'USD/CNY, alors que la dynamique de croissance de la Chine s'essouffle", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.

"Après tout, la dépréciation de la monnaie est une forme d'assouplissement monétaire", a déclaré M. Tan, qui maintient ses prévisions selon lesquelles le yuan devrait s'échanger à 7,1 à la fin du troisième trimestre avant de terminer l'année à 7,05.

Tommy Wu, économiste principal pour la Chine à la Commerzbank, a également déclaré que la banque centrale "semble tolérer un yuan plus faible", notant que ses récents taux officiels quotidiens d'orientation du yuan ont tous été conformes aux attentes du marché.

Néanmoins, les économistes et les analystes ne s'attendent pas à de fortes baisses à partir de maintenant. Parmi la moitié d'une douzaine de sociétés d'investissement internationales interrogées par Reuters cette semaine, toutes ont déclaré qu'elles ne prévoyaient pas que le yuan s'affaiblisse au-delà de 7,3 cette année, le niveau le plus bas atteint en 2022, lorsque des mesures strictes de lutte contre les virus ont frappé l'économie.

"Un yuan plus faible aide les exportateurs lorsqu'ils convertissent les créances en dollars en yuans", a déclaré Lemon Zhang, stratège de Barclays pour les opérations de change. "Mais la faiblesse attendue de la monnaie à l'avenir n'aide pas les flux de capitaux, car les investisseurs s'inquiètent des pertes de change lorsqu'ils se tournent vers des actifs libellés en yuans.

Un yuan plus faible pourrait également tempérer les pressions déflationnistes observées dans certaines parties de l'économie en raison de la faiblesse de la demande intérieure.

Toutefois, la volatilité implicite de la monnaie, qui est un indicateur de la volatilité future sur le marché des options, est restée relativement stable. L'échéance à un mois s'est établie à 4,5, son niveau le plus élevé depuis avril. Le yuan à six mois négocié sur le marché des contrats à terme a été fixé à 6,96 pour un dollar.

Certains observateurs du marché pensent que la PBOC pourrait fixer un plafond pour les taux de dépôt en dollars, ce qui pourrait encourager les entreprises à liquider leurs positions importantes en dollars afin d'atténuer la pression à la baisse sur le yuan.

"Les autorités chinoises n'interviendront pas à moins que le yuan au comptant ne s'affaiblisse rapidement pour atteindre 7,2", a déclaré Serena Zhou, économiste principal pour la Chine chez Mizuho Securities.

Notez que la PBOC n'est intervenue avec aucun de ses outils politiques, tels que le "facteur anticyclique" dans la fixation du taux de fixation du yuan ou le ratio de réserve de risque de change, pour soutenir le yuan." (Reportage de Winni Zhou et Brenda Goh à Shanghai, Tom Westbrook à Singapour ; Rédaction de Kim Coghill)