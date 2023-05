Le yuan chinois s'est affaibli pour atteindre son plus bas niveau depuis près de six mois face au dollar mercredi, et a abandonné tous les gains réalisés cette année face à un panier de devises de ses partenaires commerciaux, sur fond de nouveaux signes de tensions dans les relations sino-américaines.

Les traders ont déclaré que le yuan était également sous la pression d'une forte demande de dollars, mais qu'ils n'avaient pas remarqué de mesures de la part des banques d'État pour ralentir le rythme de la baisse de la monnaie.

"Le rythme de la dépréciation du yuan pourrait être plus important maintenant que n'importe quel niveau particulier", a déclaré un trader d'une banque étrangère.

Mardi, le président de la commission sur la Chine de la Chambre des représentants des États-Unis a déclaré que le ministère américain du commerce devrait imposer des restrictions commerciales au fabricant chinois de puces mémoire Changxin Memory Technologies (CXMT) après que Pékin a interdit en début de semaine la vente de certaines puces de l'entreprise américaine Micron Technology Inc.

Les restrictions imposées par l'autorité chinoise de régulation du cyberespace à l'encontre de Micron sont les dernières en date d'un différend commercial de plus en plus important entre les deux plus grandes économies du monde.

Avant l'ouverture du marché, la Banque populaire de Chine (PBOC) a fixé le point médian à un plus bas de près de six mois de 7,0560 pour un dollar, soit 234 pips ou 0,33 % de moins que la fixation précédente de 7,0326.

La fixation de mercredi était 6 pips plus ferme que l'estimation de Reuters de 7,0566. Les cambistes ont déclaré que les orientations officielles étaient conformes à leurs attentes.

"L'absence de réaction des décideurs politiques via le fixing quotidien du RMB a donné l'impression que les décideurs politiques pourraient joindre le geste à la parole en permettant aux marchés de jouer un rôle plus important dans la découverte des prix", a déclaré Christopher Wong, stratège FX chez OCBC Bank.

"Dans une certaine mesure, cela semble suggérer que la dépréciation du RMB de manière ordonnée pourrait bien se situer dans les limites de tolérance des décideurs politiques.

L'affaiblissement du fixing du point médian a entraîné l'indice du panier de yuans du CFETS pondéré en fonction des échanges vers le bas à 98,51, le plus bas depuis le 26 décembre 2022, effaçant ainsi les gains réalisés depuis le début de l'année.

Sur le marché au comptant, le yuan onshore a ouvert à 7,0650 pour un dollar et s'est affaibli jusqu'à 7,0693 à un moment donné, son niveau le plus bas depuis le 1er décembre 2022. Il s'est échangé pour la dernière fois à 7,0618 à 0258 GMT, 67 pips plus bas que la clôture de la séance précédente.

Le journal d'Etat Economic Daily a déclaré dans un commentaire mercredi que le yuan ne devrait pas connaître de forte volatilité car les fondamentaux économiques de la Chine, la balance des paiements et les réserves de change sont généralement stables. (Reportage de Winni Zhou et Tom Westbrook ; Rédaction de Jacqueline Wong)