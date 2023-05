Le yuan chinois a rebondi sur son plus bas niveau depuis cinq mois face au dollar lundi, après que la banque centrale se soit engagée à faire tout son possible pour empêcher les fluctuations importantes de l'unité locale.

Les investisseurs se sont abstenus de tester agressivement de nouveaux bas pour le yuan après que la banque centrale se soit engagée vendredi à freiner la spéculation et a exhorté les principaux participants à maintenir la stabilité du marché, ont déclaré les traders. D'autres mesures pourraient être prises pour empêcher la dépréciation du yuan à la suite des avertissements verbaux, ont-ils ajouté.

Vendredi, les principales banques d'État ont échangé des yuans contre des dollars sur le marché à terme terrestre, signe que les autorités tentent de gérer la chute rapide de la monnaie.

Avant l'ouverture de lundi, la Banque populaire de Chine (PBOC) a fixé le taux médian à 7,0157 pour un dollar, soit 199 pips ou 0,28 % de plus que le taux précédent de 7,0356.

Ce taux est inférieur de 16 pips à l'estimation de Reuters de 7,0141.

Sur le marché au comptant, le yuan terrestre changeait de mains à 7,0194 à 0233 GMT, comparé à 7,0615 - son point le plus bas depuis plus de cinq mois - atteint vendredi.

La volatilité implicite, un indicateur du marché des options de la volatilité future, s'est également stabilisée dans les transactions du matin après de fortes hausses la semaine dernière.

Les analystes de Goldman Sachs ont revu à la baisse leurs prévisions concernant le yuan, déclarant qu'un manque de confiance dans l'économie chinoise était le plus grand risque pour les perspectives de reprise du pays pour la seconde moitié de l'année.

"Si la confiance continue de s'éroder et que la boucle de rétroaction négative s'installe, un coup de mou au deuxième trimestre pourrait se transformer en une croissance décevante au cours des trimestres suivants", ont-ils écrit dans une note à ses clients.

Ils prévoient que le yuan s'échangera à 7,1 pour un dollar dans trois mois, à 7,0 dans six mois et à 6,8 dans 12 mois, contre 6,8, 6,7 et 6,5 auparavant.

La faiblesse du yuan et l'élargissement des écarts de rendement avec les États-Unis ont également limité les possibilités d'assouplissement monétaire substantiel, et la Chine a maintenu lundi ses taux de prêt de référence inchangés pour le neuvième mois consécutif.

A 0233 GMT, l'indice mondial du dollar était en baisse à 103,033 par rapport à sa précédente clôture de 103,198, tandis que le yuan offshore s'échangeait à 7,0298 pour un dollar.