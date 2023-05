Les actionnaires de China Evergrande New Energy Vehicle Group ont accepté une proposition de cession de deux filiales dans le cadre d'une restructuration, selon un document déposé à la bourse de Hong Kong vendredi soir.

Plus de 50 % des voix de la société EV, une unité du promoteur immobilier en difficulté China Evergrande, ont été exprimées lors d'une assemblée générale tenue vendredi en faveur d'une proposition formulée fin avril, selon le document déposé.

Le 25 avril, la société EV a annoncé son intention de vendre deux entreprises grevées de dettes à une autre unité de China Evergrande dans le cadre de la restructuration de l'entreprise automobile.

L'unité EV devrait enregistrer une plus-value de 3,6 milliards de dollars grâce à ce transfert, alors que les deux sociétés à vendre détenaient 47 projets immobiliers au total, selon un précédent dépôt d'actions de l'unité EV.

L'opération aiderait l'unité EV à se concentrer sur le segment des véhicules à énergie nouvelle et pourrait contribuer à améliorer sa valorisation et, à terme, "pourrait aider à attirer des investisseurs chez Evergrande Auto et à lever des fonds", a indiqué un autre document déposé par la société du groupe.

China Evergrande a déclaré dans un autre document vendredi qu'elle avait reçu un avis d'exécution émis par un tribunal de la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, concernant la société, son actionnaire de contrôle Hui Ka Yan et une filiale de développement immobilier.

Hui et Evergrande ont été invités à remplir leur obligation de rachat d'une valeur d'environ 5 milliards de yuans (700 millions de dollars) à la suite d'un différend commercial, en plus d'autres obligations de paiement, notamment des dividendes en souffrance, des dommages-intérêts liquidés et des frais de justice, selon le document déposé.

