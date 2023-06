Les actions chinoises ont progressé, tandis que les actions de Hong Kong ont oscillé dans une fourchette étroite mercredi, les investisseurs anticipant de nouvelles baisses de taux et des mesures de relance pour soutenir la reprise économique du pays.

** L'indice chinois CSI 300 a augmenté de 0,52%, tandis que l'indice Shanghai Composite a grimpé de 0,24%.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong est resté stable et l'indice Hang Seng China Enterprises a progressé de 0,12 %.

** Les actions asiatiques ont augmenté et le dollar a été sous pression mercredi après que le ralentissement de l'inflation américaine ait renforcé les paris que la Réserve fédérale ne procéderait pas à une augmentation plus tard dans la journée.

** Les nouveaux prêts bancaires en Chine ont augmenté à 1,36 trillion de yuans (189,83 milliards de dollars) en mai, les données de la Banque populaire de Chine (PBOC) ont montré mardi, en hausse par rapport à avril, mais ont manqué les estimations des analystes.

** La banque centrale chinoise a abaissé son taux de prêt à court terme pour la première fois en 10 mois mardi afin de restaurer la confiance du marché.

** Le marché s'attend à ce que le prochain ajustement des taux puisse avoir lieu dès jeudi, lorsque la banque centrale doit renouveler 200 milliards de yuans de prêts à moyen terme (MLF).

** Nous nous attendons à ce que la PBOC réduise le taux du MLF à 1 an de 10 points de base le 15 juin, suivi d'une réduction de 10 points de base du LPR à 1 an et de réductions plus importantes de 15 à 20 points de base du LPR à 5 ans le 20 juin", a déclaré Jian Chang, économiste en chef pour la Chine chez Barclays Asia Pacific, dans une note.

** Redmond Wong, stratège du marché de la Grande Chine chez Saxo Markets, a déclaré que la faiblesse des données économiques a été assez bien digérée. Le sentiment s'est amélioré à la suite de la baisse des taux, mais reste fragile.

** La question de savoir si l'amélioration du sentiment peut se maintenir, ou devenir encore plus positive, dépend de la publication d'un ensemble de mesures de relance dans les jours à venir", a-t-il déclaré.

** Les actions du secteur de l'alimentation et des boissons ont bondi de 2,7 % pour mener la hausse.

** Les géants de la technologie cotés à Hong Kong ont encore progressé de 1,6 %. (1 $ = 7,1642 yuans chinois renminbi) (Reportage de Summer Zhen ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)