Les actions chinoises ont clôturé en baisse mardi, même si la banque centrale a réduit de manière inattendue ses taux directeurs pour soutenir la croissance, suite aux dernières données montrant que l'activité économique du pays s'est encore ralentie le mois dernier.

L'indice chinois CSI 300 a terminé en baisse de 0,2 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1 % pour atteindre son plus bas niveau en un mois.

Le yuan s'est également affaibli pour atteindre son plus bas niveau en neuf mois, même après que des sources aient déclaré que les principales banques d'État chinoises étaient intervenues sur le marché au comptant pour stabiliser la monnaie. Les marchés boursiers asiatiques sont restés à leur plus bas niveau depuis un mois.

Mardi, des données ont montré que la croissance de la production industrielle et des ventes au détail en Chine en juillet avait ralenti et était inférieure aux prévisions. Pour stimuler la confiance, la Banque populaire de Chine a réduit le taux de la facilité de prêt à moyen terme (MLF) à un an de 15 points de base à 2,50 % pour certaines institutions financières.

"La faiblesse des données continue de peindre une image baissière de la Chine après la réunion du Politburo", ont déclaré les analystes d'UBS dans une note. "La plupart des investisseurs sont dans l'expectative, ne voulant allouer tactiquement des fonds à la Chine que dans l'attente de mesures de relance."

Les actions des entreprises de tourisme, de semi-conducteurs, de photovoltaïque et de médias ont perdu plus de 2 % chacune et ont mené la baisse.

La faiblesse du marché s'explique également par le fait que les investisseurs s'inquiètent du risque de contagion dans le système financier du pays, avec des risques de défaillance chez certains promoteurs immobiliers et des paiements manqués par un géant de la gestion de patrimoine privé.

"L'ensemble des risques a exercé une forte pression sur l'ensemble du marché", a déclaré Huang Yan, directeur général de la société de gestion de fonds privés Shanghai QiuYang Capital.

"La baisse des taux n'est pas particulièrement significative et n'a qu'un effet à court terme sur la stimulation de l'économie. La Chine a besoin d'un ensemble de mesures, dont l'essentiel consiste à résoudre le problème de la demande."

Les investisseurs étrangers ont vendu des actions chinoises pour la septième session consécutive mardi, abandonnant un montant net de 9,7 milliards de yuans (1,33 milliard de dollars) sur la journée.

Contrairement à la tendance, les valeurs financières ont augmenté de plus de 1 % et les sociétés de valeurs mobilières de 1,7 %. Bloomberg News a rapporté que les autorités chinoises envisagent de réduire le droit de timbre sur les transactions boursières pour la première fois depuis 2008.

Les chiffres de mardi s'ajoutent à une série de données déjà sombres au cours de la semaine écoulée, notamment l'effondrement de la croissance du crédit et l'augmentation des risques de déflation. Lors de la réunion du Politburo du mois dernier, les principaux dirigeants chinois s'étaient engagés à renforcer le soutien politique à l'économie.

Les actions de Jingwei Textile Machinery Co, le principal actionnaire de Zhongrong Trust, ont chuté de 4,9 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis novembre 2022, en raison des inquiétudes suscitées par les paiements non effectués par le gestionnaire de patrimoine.

Les actions du promoteur Country Garden, sous pression, ont rebondi de 1,3 % après avoir chuté à un niveau record en raison de craintes de défaut de paiement. China Evergrande New Energy Vehicle Group a clôturé en hausse de 1,8 % après avoir bondi de 47 %, la société ayant déclaré qu'elle avait accepté de vendre de nouvelles actions à la société américaine NWTN pour un montant de 500 millions de dollars. (1 $ = 7,2841 yuans chinois) (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Lincoln Feast et David Evans)