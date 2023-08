Les actions chinoises et hongkongaises ont chuté lundi, les mesures de soutien des régulateurs et une nouvelle réduction du taux de prêt de référence ayant déçu, alors même que les sociétés cotées et les gestionnaires de fonds se sont empressés de dévoiler leurs achats d'actions.

L'indice des valeurs vedettes de Shanghai et l'indice Hang Seng de Hong Kong ont tous deux chuté à leur plus bas niveau depuis neuf mois, déçus par un ensemble de mesures annoncées vendredi par les autorités chinoises de régulation des marchés financiers en vue de rétablir la confiance des investisseurs.

Les investisseurs ont également été déçus par la réduction des taux d'intérêt annoncée lundi, moins importante que prévu. La Chine a abaissé son taux de prêt de référence à un an, mais a surpris les marchés en maintenant inchangé le taux à cinq ans, sur lequel sont basés les taux hypothécaires.

"Si vous ne vous attaquez pas au problème de la dette immobilière, cela n'aidera pas beaucoup le sentiment", a déclaré Steven Leung, directeur exécutif des ventes institutionnelles chez UOB Kay Hian à Hong Kong.

"Techniquement, les marchés de Hong Kong et de Chine sont survendus, mais la confiance reste très faible, personne ne veut vraiment revenir sur le marché.

Le yuan terrestre a baissé d'environ 0,3% dans les échanges du matin à environ 7,3066 pour un dollar, comparé à la clôture précédente de 7,2855.

Les analystes estiment que la réduction modeste des taux montre que les autorités sont préoccupées par les risques d'une vente massive de yuans et d'une fuite des capitaux, tout assouplissement étant susceptible de creuser l'écart béant entre les taux d'intérêt en Chine et ceux de ses principaux partenaires commerciaux.

Ces inquiétudes pourraient limiter la marge de manœuvre dont disposent les décideurs politiques pour assouplir les paramètres monétaires, ce qui ne ferait qu'accroître la déception des investisseurs face à la réponse de Pékin au ralentissement économique actuel.

"La Chine a probablement limité l'ampleur et la portée des réductions de taux parce qu'elle s'inquiète des pressions à la baisse sur le yuan", a déclaré Masayuki Kichikawa, stratège macroéconomique en chef chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Les autorités chinoises se soucient de la stabilité du marché des devises.

Les investisseurs étaient déjà peu enthousiastes, même si des dizaines de sociétés chinoises cotées en bourse ont présenté des plans au cours du week-end pour acheter leurs propres actions en réponse à l'appel des régulateurs en faveur des rachats d'actions.

Plus de 30 sociétés, dont le fabricant de puces Loongson Technology Corp et Xian Manareco New Materials Co, ont déclaré depuis vendredi que leurs actionnaires majoritaires avaient proposé de racheter des actions en raison de leur confiance dans le développement futur et la valeur des sociétés.

D'autres entreprises ont annoncé des plans de rachat d'actions, notamment Shenzhen Kiwi Instruments Co et Chengdu Screeen Micro Electronics Co.

Entre-temps, au moins huit gestionnaires d'actifs, dont E Fund Asset Management Co et China Asset Management Co, ont déclaré qu'ils utiliseraient leur propre argent pour acheter des fonds d'actions.

Parmi les autres mesures dévoilées vendredi par la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) figurent la réduction des coûts de négociation, l'encouragement des investissements à long terme et l'étude de projets visant à prolonger les heures de négociation. (Reportages de Samuel Shen et Winni Zhou à Shanghai et de Summer Zhen à Hong Kong. Reportage complémentaire de Kevin Buckland à Tokyo. Rédaction : Sonali Paul et Sam Holmes)