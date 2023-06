Les actions chinoises ont effacé leurs gains et ont terminé stables ou en baisse, tandis que les actions de Hong Kong ont plongé mercredi, les investisseurs ayant pris des bénéfices avant la publication des données d'activité du mois de mai et attendant de nouvelles mesures de relance pour soutenir la reprise économique du pays.

** L'indice chinois CSI 300 est resté stable, tandis que l'indice Shanghai Composite a baissé de 0,14%.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 0,58%, tandis que l'indice Hang Seng China Enterprises a reculé de 0,62%.

** Pendant ce temps, les actions asiatiques ont lutté pour la traction et le dollar a été modéré alors que le marché se concentre sur la probabilité d'une Réserve fédérale américaine moins agressive lors de sa réunion de politique générale qui se termine mercredi.

** La Chine devrait annoncer des données économiques clés pour le mois de mai, y compris les ventes au détail et la production industrielle, jeudi.

** Les nouveaux prêts bancaires en Chine ont augmenté à 1,36 trillion de yuans (189,83 milliards de dollars) en mai, selon les données de la Banque populaire de Chine (PBOC) mardi, en hausse par rapport à avril, mais en deçà des estimations des analystes.

** Afin de restaurer la confiance des marchés, la banque centrale chinoise a abaissé son taux de prêt à court terme pour la première fois en 10 mois.

** Le marché s'attend à ce que le prochain ajustement des taux ait lieu dès jeudi, lorsque la banque centrale doit renouveler 200 milliards de yuans de prêts à moyen terme (MLF).

** Nous nous attendons à ce que la PBOC réduise le taux MLF à 1 an de 10 points de base le 15 juin, suivi d'une réduction de 10 points de base dans le LPR à 1 an et de réductions plus importantes de 15 à 20 points de base dans le LPR à 5 ans le 20 juin", a déclaré Jian Chang, économiste en chef pour la Chine chez Barclays Asia Pacific, dans une note.

** Redmond Wong, stratège du marché de la Grande Chine chez Saxo Markets, a déclaré que le sentiment s'est amélioré à la suite de la réduction des taux, mais qu'il reste fragile.

** La question de savoir si l'amélioration du sentiment peut se maintenir, ou devenir encore plus positive, dépend de la publication d'un ensemble de mesures de relance dans les jours à venir", a-t-il déclaré.

** Les banques ont baissé de 1,6 %, tandis que le secteur des nouvelles énergies a chuté de 1,2 % pour mener les baisses.

** Les géants de la technologie cotés à Hong Kong ont légèrement augmenté de 0,4 %.

** Sur le front géopolitique, le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a exhorté les États-Unis à cesser de s'ingérer dans ses affaires et de porter atteinte à sa sécurité lors d'un appel téléphonique avec son homologue américain mercredi, un avant-goût tendu de la visite d'Antony Blinken à Pékin attendue dans les prochains jours. (1 $ = 7,1642 yuans chinois renminbi) (Reportage de Summer Zhen ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee et Varun H K)