Les actions des marchés émergents ont clôturé sur des plus hauts de quatre mois mardi et le yuan a chuté après que la Chine a réduit les coûts d'emprunt pour soutenir la confiance des investisseurs et aider sa croissance économique vacillante post-pandémique à retrouver de la vigueur.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents a grimpé de 1,0 % à 8h37 GMT, les actions asiatiques menant la progression.

L'indice chinois des valeurs vedettes a augmenté de 0,5% tandis que le yuan a baissé à son plus bas niveau depuis six mois après que la banque centrale chinoise ait abaissé son taux de prêt à court terme pour la première fois en 10 mois.

Cette décision intervient après que les preuves croissantes de la faiblesse de la reprise post-pandémique du pays, qui s'est essoufflée après un début d'année en fanfare, ont renforcé les espoirs d'une politique de relance.

Selon les stratèges de J.P.Morgan, les mesures prises par la banque centrale pourraient accentuer la pression à la baisse sur le yuan.

La baisse des taux "laisse présager une nouvelle augmentation des écarts de rendement entre les États-Unis et la Chine, un facteur structurellement négatif pour le taux de change du CNY", ont écrit Tiffany Wang et Arindam Sandilya de JPM dans une note de recherche.

Les actions à Hong Kong et à Taïwan étaient en hausse de 0,6 % et de 1,5 %, respectivement.

Les inquiétudes concernant les risques géopolitiques, y compris les récentes sanctions américaines, ont continué à peser sur le moral des investisseurs.

Le marché se concentre également sur un certain nombre de décisions de politique monétaire prises par les principales banques centrales cette semaine, y compris la Réserve fédérale américaine.

Les investisseurs attendent les données sur les prix à la consommation aux États-Unis en mai, prévues plus tard dans la journée, pour obtenir plus de clarté sur l'orientation des taux d'intérêt dans la plus grande économie du monde, alors que les espoirs d'une pause dans le resserrement de la politique monétaire se font de plus en plus pressants.

La lire turque est restée proche de son niveau le plus bas et s'est échangée contre 23,67 pour un dollar.

La lire a subi une forte chute ces derniers jours, entraînée par l'assouplissement des mesures d'intervention qui soutenaient la monnaie, les investisseurs attendant avec impatience les commentaires du nouveau ministre des finances et du gouverneur de la banque centrale sur un pivot largement attendu vers des politiques monétaires plus orthodoxes.

Parmi les monnaies d'Europe centrale et orientale, le zloty polonais a été en tête des baisses, chutant de 0,5 % par rapport à l'euro et s'éloignant fortement de ses récents plus hauts de deux ans.

Le rand sud-africain a également chuté de 0,5 % par rapport au dollar, mettant fin à une série de huit jours de hausse.

