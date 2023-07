Les actions et les obligations du secteur immobilier chinois sont tombées à leur plus bas niveau depuis près de huit mois lundi, les inquiétudes concernant le remboursement de deux des plus grands promoteurs immobiliers du pays ayant plongé la confiance dans le secteur dans une crise encore plus profonde.

Les difficultés de trésorerie des géants Country Garden et Dalian Wanda montrent que les problèmes de financement ont atteint ce que beaucoup espéraient être les acteurs les plus importants et les plus sûrs d'un secteur qui a déjà contribué à un quart du produit intérieur brut de la Chine et qui est aujourd'hui pratiquement gelé.

Les investisseurs doutent de plus en plus qu'une aide officielle, quelle qu'en soit l'ampleur, soit en route, et ils ne s'attendent pas à ce qu'elle soit destinée aux actionnaires.

Les actions de Country Garden ont chuté de 6 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis huit mois et les actions de sa branche services ont chuté de 16 %. Les obligations en dollars de Country Garden sont tombées à moins d'un cinquième de leur valeur nominale.

Les actions de la société rivale Longfor ont chuté de 10 %, tandis que la vente d'actifs de Wanda n'a pas réussi à relancer les prix des obligations, les investisseurs attendant de savoir si les liquidités parviendront effectivement dans les poches des détenteurs d'obligations.

"Alors que les ventes sur le marché continuent de s'affaiblir et que les attentes en matière de politique restent en deçà des attentes, il sera difficile pour les promoteurs immobiliers de rembourser les obligations par leurs propres opérations", a déclaré Yao Yu, fondateur de la société d'analyse de crédit Ratingdog.

"Les investisseurs doivent devenir de plus en plus pessimistes.

Le développement immobilier s'est arrêté en Chine, car la répression des dettes par le gouvernement et l'effritement de la confiance du public ont empêché les constructeurs de vendre des appartements ou de refinancer leurs dettes.

Les lignes directrices visant à promouvoir le réaménagement urbain, publiées vendredi en fin de journée, ont été considérées comme modestes, laissant les investisseurs dans l'expectative d'une réunion du Politburo qui devrait avoir lieu cette semaine. Le fait que de grands noms soient en difficulté a toutefois mis en évidence l'ampleur des problèmes.

Un indice des promoteurs immobiliers du continent a chuté de 5,5 % lundi et était en passe de connaître sa pire séance de l'année 2022.

"Tout est en train de chuter", a déclaré un gestionnaire de fonds de dette de Hong Kong, sous couvert d'anonymat.

"La principale chose que nous voyons maintenant, ce sont les obligations Country Garden négociées à terre qui baissent", a-t-il dit. "C'est la plus importante. Les gens ont peur si cette dernière ne peut pas survivre".

NOUVEAUX JITTERS

Country Garden est un géant qui compte des milliers de projets dans près de 300 villes chinoises. Sa décision de refinancer une facilité de crédit pour 2019 a surpris et inquiété les investisseurs, et fait suite à des révisions à la baisse des notations et à de nouvelles défaillances dans d'autres secteurs.

Les obligations de Country Garden négociées sur le marché intérieur ont chuté à moins de la moitié de leur valeur nominale lundi, et les obligations en dollars arrivant à échéance en 2025 et 2031 sont tombées sous la barre des 20 cents par dollar.

Wanda, le plus grand promoteur commercial de Chine, s'est également efforcé de trouver des liquidités pour l'une de ses filiales afin d'effectuer un paiement de coupon déjà tardif, dû avant la fin d'une période de grâce le 30 juillet. Elle a vendu une partie d'une autre filiale à la société de streaming China Ruyi pour 320 millions de dollars, ce qui, selon une source au fait du dossier, l'aiderait à rembourser une autre obligation de 400 millions de dollars.

Le promoteur immobilier soutenu par l'État, Greenland Holdings, n'a pas effectué de remboursements ce mois-ci, tandis que Sino-Ocean Group a proposé de prolonger les conditions d'une obligation de 2 milliards de yuans (278 millions de dollars) arrivant à échéance le 2 août.

Ces nouveaux problèmes ont réduit à néant une reprise naissante lorsque la Chine a levé les contrôles COVID-19 et ouvert ses frontières après des années de restrictions des mouvements.

Les plans de restructuration d'Evergrande, qui a été l'exemple type de la plongée du secteur dans le stress financier en 2021, sont toujours devant les tribunaux de Hong Kong et des îles Caïmans, tandis que les ventes de biens immobiliers sont au cœur d'un nouveau ralentissement.

"Les restructurations obligataires des promoteurs immobiliers chinois en difficulté peuvent leur donner un peu d'air", a déclaré Fitch Ratings dans un rapport publié lundi. "Mais la plupart d'entre eux continueront à être confrontés à des difficultés de remboursement si les ventes de logements ne se redressent pas durablement." (1 $ = 7,1972 yuans chinois renminbi) (Reportage de Jason Xue à Shanghai et Tom Westbrook à Sydney ; Reportage complémentaire de Clare Jim, Xie Yu et Georgina Lee à Hong Kong. Rédaction : Kim Coghill et Jamie Freed)