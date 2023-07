L'amélioration de la balance courante de l'Inde et le retour des investissements étrangers dans les actions ont incité les analystes de devises à recommander des paris haussiers sur la roupie par rapport aux autres devises asiatiques.

Alors que Goldman Sachs opte pour des positions longues sur la roupie et courtes sur le peso philippin et que Société Générale recommande des paris longs sur la roupie et courts sur le yuan chinois, un analyste d'un fonds spéculatif basé à Singapour recommande des paris longs sur la roupie par rapport à un panier de monnaies asiatiques.

Le déficit des comptes courants de l'Inde s'est fortement réduit pour atteindre 1,3 milliard de dollars, soit 0,2 % du PIB, au cours du trimestre janvier-mars, contre 16,8 milliards de dollars, soit 2 % du PIB, au cours du trimestre septembre-décembre.

Goldman Sachs a récemment révisé ses prévisions pour le DAC de l'Inde en 2023 à -1,4 % du PIB, contre -2,4 % du PIB, en raison du bénéfice continu d'une "augmentation significative des exportations de services, principalement tirée par les logiciels et les services aux entreprises".

En revanche, Goldman Sachs s'attend à ce que la DAC des Philippines soit importante, à plus de 3 % du PIB cette année, en raison d'une croissance modérée des exportations de services, d'une hausse potentielle des importations de produits alimentaires et d'un rebond des investissements à forte intensité d'importations.

La disparité des flux d'actions est une autre raison pour laquelle Goldman s'attend à ce que la roupie se comporte bien par rapport au peso. Les entrées d'actions de l'Inde, qui s'élèvent à plus de 8 milliards de dollars depuis le début de l'année, se comparent aux sorties d'actions des Philippines, qui s'élèvent à environ 1 milliard de dollars.

La Société Générale a également noté l'amélioration récente de la balance commerciale et de la balance des services de l'Inde et a déclaré qu'une reprise tardive du secteur manufacturier chinois entraînerait une stabilité des prix des produits de base, ce qui profiterait davantage à la roupie qu'au yuan.

En outre, la Chine a déjà assoupli sa politique monétaire en réduisant les taux de dépôt, ce qui devrait affaiblir le yuan, selon la Société Générale.

La dynamique de croissance de l'Inde et la faible volatilité de la roupie sont d'autres facteurs favorables à la position longue sur la roupie et courte sur l'Asie, a déclaré l'analyste des devises d'un fonds spéculatif basé à Singapour et axé sur l'Asie.

"Vous pouvez identifier les devises que vous pouvez vendre à découvert par rapport à la roupie sur la base de facteurs macroéconomiques, mais, pour nous, un moyen plus simple et plus efficace serait d'acheter simplement la roupie par rapport à un panier de devises asiatiques", a déclaré l'analyste, qui a requis l'anonymat car il n'est pas autorisé à parler aux médias.

Les données sur les facteurs macroéconomiques de chaque pays peuvent être utilisées pour décider de la pondération du panier, a-t-il ajouté. (Reportage de Nimesh Vora ; Rédaction de Savio D'Souza)