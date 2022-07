Les autorités locales chinoises ont presque atteint leur quota d'émission d'obligations spéciales au premier semestre.

L'émission nette représente environ 98,8 % des 3,45 trillions de yuans d'émission d'obligations spéciales pour les infrastructures - une partie du quota d'obligations spéciales de 3,65 trillions de yuans pour 2022 que le cabinet chinois a demandé aux gouvernements locaux de compléter d'ici la fin juin.

Alors que la deuxième plus grande économie du monde a été durement touchée par les verrouillages stricts du COVID cette année, les décideurs politiques ont misé sur les investissements dans les infrastructures pour aider à stabiliser l'économie.

Au cours du seul mois de juin, les gouvernements locaux ont émis un montant net de 1,37 trillion de yuans en obligations spéciales, soit plus du double du montant des émissions d'obligations de ce type en mai.

Le ministère des finances avait demandé aux gouvernements locaux de terminer l'utilisation des fonds levés avant la fin du mois d'août.

L'émission d'obligations spéciales par les gouvernements locaux au cours du premier semestre de cette année a soutenu plus de 23 800 projets, et le ministère supervisera l'utilisation de ces émissions d'obligations spéciales au cours du second semestre, a déclaré Song Qichao, un fonctionnaire du ministère des finances, lors d'une conférence de presse à la mi-juillet.

Alors que les vents contraires à la croissance économique persistent, y compris un secteur immobilier assiégé, des dépenses de consommation molles et la crainte de vagues d'infections récurrentes, la Chine va créer un fonds d'investissement d'État d'une valeur de 500 milliards de yuans pour stimuler les dépenses d'infrastructure, a précédemment rapporté Reuters.

Des sources ont également déclaré que la Chine émettra au quatrième trimestre un quota anticipé de 2023 pour les obligations spéciales des gouvernements locaux, le nouveau quota étant probablement plus important que les 1,46 trillion de yuans prévus pour 2022.

(1 $ = 6,7532 yuan renminbi chinois)