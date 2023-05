Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises se sont effondrés au cours des quatre premiers mois de 2023, ont montré les données officielles samedi, les entreprises continuant à lutter contre les pressions sur les marges et la faiblesse de la demande dans le cadre d'une reprise économique chancelante.

Les bénéfices ont chuté de 20,6 % en janvier-avril par rapport à l'année précédente, contre une baisse de 21,4 % au cours des trois premiers mois, selon les données du Bureau national des statistiques (BNS).

Pour le seul mois d'avril, les entreprises industrielles ont enregistré une baisse de 18,2 % de leurs bénéfices en glissement annuel, selon le NBS, qui ne donne qu'occasionnellement des chiffres mensuels. Les bénéfices ont diminué de 19,2 % en mars.

Entreprises chinoises

sont en difficulté

Les entreprises chinoises sont confrontées à la fois à la faiblesse de la demande intérieure, le rebond post-COVID s'essoufflant, et à l'affaiblissement de la demande sur les principaux marchés d'exportation du pays. La production industrielle s'est redressée en avril, mais elle est restée bien en deçà des attentes.

Lenovo, le plus grand fabricant de PC au monde, a déclaré cette semaine que son chiffre d'affaires et son bénéfice trimestriels avaient chuté en janvier-mars et qu'il avait supprimé 8 à 9 % de ses effectifs pour réduire ses coûts, alors que la demande mondiale d'ordinateurs personnels (PC) continuait de s'effondrer.

Les producteurs d'acier et d'autres métaux industriels sont également touchés. Les prix des barres d'armature en acier utilisées dans la construction ont atteint cette semaine leur niveau le plus bas depuis trois ans, et seul un tiers des usines du pays réalisent actuellement des bénéfices, selon la société de conseil Mysteel.

Les entreprises étrangères ont vu leurs bénéfices chuter de 16,2 % en janvier-avril par rapport à l'année précédente, tandis que les entreprises du secteur privé ont enregistré une chute de 22,5 %, selon une ventilation des données.

Les bénéfices ont baissé dans 27 des 41 principaux secteurs industriels au cours de la période, l'industrie de la fonte des métaux ferreux et du traitement par laminage enregistrant la chute la plus importante (99,4 %).

Les résultats de samedi ont été publiés après qu'une série d'indicateurs économiques d'avril, couvrant la production industrielle, les ventes au détail et les investissements immobiliers, ont suggéré que la reprise de la deuxième économie mondiale perdait de son élan.

Pékin a fixé un objectif de croissance modeste d'environ 5 % pour cette année. Les signes d'une reprise rapide dans le sillage de la fin abrupte des restrictions du COVID à la fin de l'année dernière ont incité de nombreuses institutions, dont la Banque mondiale, à revoir à la hausse leurs estimations de croissance pour la Chine en 2023.

Néanmoins, certaines banques d'investissement ont récemment revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2023 après la déception suscitée par les données d'avril, Nomura ramenant ses prévisions à 5,5 % contre 5,9 % précédemment et Barclays les ramenant à 5,3 % contre 5,6 %.

Au début du mois, le premier ministre Li Qiang s'est engagé à prendre des mesures plus ciblées pour développer la demande intérieure et stabiliser la demande extérieure afin de promouvoir un rebond économique durable.

Les bénéfices industriels concernent les entreprises dont les activités principales génèrent des revenus annuels d'au moins 20 millions de yuans (2,89 millions de dollars). (1 $ = 6,9121 yuans chinois renminbi) (Reportage d'Ella Cao, Qiaoyi Li et Bernard Orr ; Rédaction de Kim Coghill)